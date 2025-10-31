Ταυτοποιήθηκαν οι δύο σοροί ομήρων που παρέδωσε η Χαμάς στον ισραηλινό στρατό - Απομένουν άλλες 11
Ταυτοποιήθηκαν οι δύο σοροί ομήρων που παρέδωσε η Χαμάς στον ισραηλινό στρατό - Απομένουν άλλες 11

Ενημερώθηκαν οι οικογένειες του 85χρονου Αμιράμ Κούπερ και του 25χρονου Σαχάρ Μπαρούχ ότι οι σοροί τους επιστράφηκαν στο Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ενημέρωσε τις οικογένειες του 85χρονου Αμιράμ Κούπερ και του 25χρονου Σαχάρ Μπαρούχ ότι οι σοροί τους επιστράφηκαν στο Ισραήλ από τη Χαμάς το απόγευμα της Πέμπτης (30/10).

Ο Κούπερ απήχθη από το σπίτι του στο κιμπούτς Νιρ Οζ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και σκοτώθηκε ενώ ήταν αιχμάλωτος, όπως επιβεβαίωσαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις τον Ιούνιο του 2024.

Ο Μπαρούχ απήχθη από τρομοκράτες στο Κιμπούτς Μπε'έρι κατά τη διάρκεια της επίθεσης και σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μιας αποτυχημένης αποστολής διάσωσης ομήρων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων τον Δεκέμβριο του 2023.



«Η ισραηλινή κυβέρνηση συμμερίζεται τη βαθιά θλίψη των οικογενειών Κούπερ και Μπαρούχ και όλων των οικογενειών των πεσόντων ομήρων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο του πρωθυπουργού.

Αναφέρει ότι το Ισραήλ είναι «αποφασισμένο, αφοσιωμένο και εργάζεται ακούραστα» για να φέρει πίσω τους 11 εναπομείναντες δολοφονημένους ομήρους για ταφή, προσθέτοντας ότι η Χαμάς «υποχρεούται να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της προς τους μεσολαβητές και να τους επιστρέψει στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας».



