Γάζα: Τις σορούς δύο ομήρων παρέδωσε η Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό
Τα φέρετρα θα παραλάβουν οι IDF για να τα μεταφέρουν στο Ισραήλ
Τα φέρετρα με τις σορούς δύο ομήρων, παρέλαβε ο Ερυθρός Σταυρός από τη Χαμάς στη Γάζα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Πέμπτης, στο πλαίσιο της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.
Τα φέρετρα θα παραλάβει ο ισραηλινός στρατός με μια σύντομη, λιτή τελετή και θα τα μεταφέρει στο Ισραήλ. Η παλαιστινιακή οργάνωση είχε ενημερώσει νωρίτερα πως θα παρέδιδε τις δύο σορούς, χωρίς να προσδιορίζει τις ταυτότητές τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Ισραηλινοί, υπάρχουν επί του παρόντος 13 νεκροί όμηροι των οποίων τα λείψανα βρίσκονται ακόμα στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων δύο Αμερικανών πολιτών.
Μέχρι στιγμής, το Ισραήλ έχει παραλάβει τα λείψανα 15 από τους 28 νεκρούς ομήρους.
