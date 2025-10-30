Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Μόλις στο 11% η δημοφιλία του Μακρόν, ισοφαρίζει τα ποσοστά του Ολάντ
Μόλις στο 11% η δημοφιλία του Μακρόν, ισοφαρίζει τα ποσοστά του Ολάντ
Πλήγμα η εξαιρετικά αντιδημοφιλής απόφαση του προέδρου να αυξήσει τα όρια συνταξιοδότησης αλλά και το πολύμηνο πολιτικό αδιέξοδο μετά τις ευρωεκλογές του Μαΐου του 2024
Το αρνητικό ποσοστό του Φρανσουά Ολάντ κατάφερε να φτάσει ο Εμανουέλ Μακρόν που πλέον μοιράζεται με τον προκάτοχό του τον τίτλο του λιγότερο δημοφιλούς προέδρου της Γαλλίας εδώ και μισό αιώνα.
Η έρευνα της Verian Group, στην οποία συμμετείχαν 1.000 άτομα και δημοσιεύθηκε στη Le Figaro, δείχνει ότι το ποσοστό αποδοχής του Μακρόν βρίσκεται μόλις στο 11%.
Ο Ολάντ έφτασε στο ίδιο ποσοστό στα τέλη του 2016, λίγο πριν ανακοινώσει ότι δεν θα διεκδικήσει δεύτερη προεδρική θητεία. Είναι το χαμηλότερο ποσοστό από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν άρχισαν οι μηνιαίες έρευνες, αναφέρει το Politico.
Σε παρόμοια συμπεράσματα σχετικά με την πτώση του Μακρόν έχουν καταλήξει και άλλα ινστιτούτα δημοσκοπήσεων, ιδίως μετά την εξαιρετικά αντιδημοφιλή απόφαση του προέδρου να αυξήσει τα όρια συνταξιοδότησης αλλά και τον πολύμηνο πολιτικό αδιέξοδο μετά τις ευρωεκλογές του Μαΐου του 2024.
Δημοσκόπηση της Ipsos που δημοσιεύτηκε μέσα στον Οκτώβριο έδινε στον Μακρόν ποσοστό αποδοχής 19%, πάνω από ιστορικό χαμηλό του 13% για τον Ολάντ από το 2014. Επιπλέον, έρευνα της Odoxa που δημοσιεύτηκε διαπίστωσε ότι μόνο το 20% των ερωτηθέντων θεωρεί τον Μακρόν «καλό πρόεδρο».
Πρώην σύμβουλος του Μακρόν είπε ανώνυμα στο Politico ότι «ο Μακρόν είναι συνεχώς “κολλημένος” με τις δημοσκοπήσεις, θα έπρεπε να είναι τυφλός ή κωφός για να μην συνειδητοποιήσει ότι είναι αντιπαθής». Ο ίδιος λέει ότι ο πρόεδρος «δεν κατανοεί επαρκώς τις συνέπειες που μπορούν να έχουν οι μεταρρυθμίσεις που θεωρεί απαραίτητες στην κατάσταση της χώρας».
Και πάλι, ο Μακρόν δεν είναι ο μόνος Ευρωπαίος ηγέτης που δημοσκοπικά «σέρνεται»: ο Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία είναι ελαφρά κάτω από το 20% και ο Φρίντριχ Μερτς στη Γερμανία κινείται πλέον στο 25%.
