Στοχευμένη επιδρομή του ισραηλινού στρατού στη βόρεια Γάζα σε αποθήκη με όπλα
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Γάζα Αεροπορική επιδρομή

Κάτοικοι της πόλης της Γάζας δήλωσαν ότι άκουσαν μια έκρηξη στη βόρεια Γάζα και είδαν μια στήλη καπνού

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα ότι εξαπέλυσε μια «στοχευμένη» επιδρομή στην περιοχή Μπέιτ Λαχία στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, στοχεύοντας μια υποδομή όπου ήταν αποθηκευμένα όπλα.

Ο στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι επανέλαβε την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μετά από μια σειρά επιθέσεων σε όλο τον θύλακα, οι οποίες, όπως είπε, έγιναν σε απάντηση σε παραβιάσεις της Χαμάς.

Οι ισραηλινές επιθέσεις αυτές άφησαν πάνω από 100 νεκρούς, σύμφωνα με παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές.

Κάτοικοι της πόλης της Γάζας δήλωσαν ότι άκουσαν μια έκρηξη στη βόρεια Γάζα και είδαν μια στήλη καπνού.

