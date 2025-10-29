Στοχευμένη επιδρομή του ισραηλινού στρατού στη βόρεια Γάζα σε αποθήκη με όπλα
Κάτοικοι της πόλης της Γάζας δήλωσαν ότι άκουσαν μια έκρηξη στη βόρεια Γάζα και είδαν μια στήλη καπνού
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα ότι εξαπέλυσε μια «στοχευμένη» επιδρομή στην περιοχή Μπέιτ Λαχία στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, στοχεύοντας μια υποδομή όπου ήταν αποθηκευμένα όπλα.
Ο στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι επανέλαβε την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μετά από μια σειρά επιθέσεων σε όλο τον θύλακα, οι οποίες, όπως είπε, έγιναν σε απάντηση σε παραβιάσεις της Χαμάς.
Οι ισραηλινές επιθέσεις αυτές άφησαν πάνω από 100 νεκρούς, σύμφωνα με παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές.
🎯STRUCK: A terrorist infrastructure site in Beit Lahia, northern Gaza, storing weapons and aerial means intended for an imminent attack on IDF soldiers and the State of Israel.— Israel Defense Forces (@IDF) October 29, 2025
IDF troops in the Southern Command remain deployed under the ceasefire agreement and continue to… pic.twitter.com/WYhRwdAU2k
