Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιστροφή στην εκεχειρία μετά τα νέα πλήγματα στη Γάζα
Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιστροφή στην εκεχειρία μετά τα νέα πλήγματα στη Γάζα

Νωρίτερα, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 50 άνθρωποι, εκ των οποίων 22 παιδιά

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επιστροφή στην εκεχειρία μετά τα νέα πλήγματα στη Γάζα
Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι επιστρέφει στην εφαρμογή της συμφωνίας για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας έπειτα από μια σειρά πληγμάτων εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα χθες Τρίτη, τα οποία δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκαν σε απάντηση στις παραβιάσεις της Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 50 άνθρωποι, εκ των οποίων 22 παιδιά, σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύκτας της Τρίτης προς Τετάρτη από τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα.

«Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 22 παιδιά και πολλές γυναίκες, από τα ισραηλινά πλήγματα που εξαπολύονται από χθες (Τρίτη) το βράδυ εναντίον της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε σήμερα στο AFP ο Μαχμούντ Μπασάλ εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας.

Εξάλλου ακόμη 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν, πρόσθεσε ο Μπασάλ, κάνοντας λόγο για «ξεκάθαρη και κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας» μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ. Παράλληλα κατήγγειλε την «καταστροφική και τρομακτική» κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε χθες στη Γάζα.

Ο 37χρονος Γιόνα Εφραίμ Φέλντμπαουμ «έπεσε στη μάχη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας» την Τρίτη, επεσήμανε ο στρατός που διεξήγαγε αεροπορικά πλήγματα εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα αφού κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραβίασε τη εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

