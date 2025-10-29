Από ιερέας του... σατανά σε άγιο της Καθολικής Εκκλησίας: Αγιοποιήθηκε ο Μπαρτόλο Λόνγκο

Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Μετά το θάνατο του πατέρα του, ασχολήθηκε με τις αποκρυφιστικές πρακτικές και φέρεται να υπηρέτησε ως ιερέας της εκκλησίας του σατανά, να επιδίδονταν σε ακραίες νηστείες και να σύναψε συμφωνία με έναν δαίμονα
Πάνω από 700.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη για να παρακολουθήσουν την αγιοποίηση ενός πρώην σατανιστή ιερέα.
Ο Πάπας Λέων ανακήρυξε επίσημα τον Μπαρτόλο Λόνγκο, μαζί με έξι άλλους, ως νέο άγιο της Καθολικής Εκκλησίας.
Ο Λόνγκο γεννήθηκε το 1841 στο Λατιάνο της Ιταλίας και σπούδασε νομικά. Μετά το θάνατο του πατέρα του, ασχολήθηκε με τις αποκρυφιστικές πρακτικές και φέρεται να υπηρέτησε ως ιερέας της εκκλησίας του σατανά, να επιδίδονταν σε ακραίες νηστείες και να σύναψε συμφωνία με έναν δαίμονα.
Αναζητώντας απαντήσεις για τη ζωή και τη μετά θάνατον ζωή, στράφηκε σε μέντιουμ, πριν τελικά οδηγηθεί πίσω στην καθολική πίστη από τον καθηγητή Βιντσένζο Πέπε. Αφού αποκήρυξε τον σατανισμό, ο Λόνγκο πήρε όρκο αγαμίας και αφιερώθηκε σε φιλανθρωπικά έργα.
Ίδρυσε το Παπικό Ιερό της Παναγίας του Ροδαρίου της Πομπηίας, καθώς και ένα ορφανοτροφείο για κορίτσια το 1887 και ένα ίδρυμα για τους γιους των φυλακισμένων το 1892. Το 1922, ίδρυσε ένα άλλο ίδρυμα για τις κόρες των φυλακισμένων. Επίσης, εργάστηκε εθελοντικά για δύο χρόνια σε νοσοκομείο.
Ο Λόνγκο πέθανε το 1926 και έμεινε στην ιστορία για τη δραματική μεταμόρφωσή του από μια ζωή σκοταδιού σε μια ζωή πίστης και υπηρεσίας, που τελικά του χάρισε την αγιοσύνη στην Καθολική Εκκλησία.
Αγιοποιήθηκε μαζί με έξι άλλους, μεταξύ των οποίων τρεις καλόγριες, ένας Βενεζουελανός «γιατρός των φτωχών» και ένας αρχιεπίσκοπος που σκοτώθηκε στη γενοκτονία των Αρμενίων.
«Σήμερα έχουμε μπροστά μας επτά μάρτυρες, τους νέους Αγίους, οι οποίοι, με τη χάρη του Θεού, κράτησαν αναμμένη τη φλόγα της πίστης.
Ακολουθεί η αγιοποίηση, η οποία απαιτεί την απόδειξη ενός θαύματος που αποδίδεται στη μεσολάβηση του ατόμου, οπότε και το άτομο αυτό παίρνει τον τίτλο του «οσίου».
Τέλος η ανακήρυξη σε άγιο, πραγματοποιείται μετά από ένα δεύτερο επαληθευμένο θαύμα, με το οποίο το άτομο προστίθεται επίσημα στον κατάλογο των αγίων και επιτρέπεται η δημόσια λατρεία του σε όλη την Καθολική Εκκλησία.
Το πρώτο πρόσωπο που αγιοποιήθηκε επίσημα από την Καθολική Εκκλησία ήταν ο Άγιος Ούλριχ του Άουγκσμπουργκ, ο οποίος ανακηρύχθηκε άγιος από τον Πάπα Ιωάννη XV το 993 μετά Χριστόν.
Ο Άγιος Πέτρος και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής θεωρούνται σήμερα άγιοι, ωστόσο είχαν αναγνωριστεί πριν από την ύπαρξη της επίσημης διαδικασίας αγιοποίησης, η οποία αναπτύχθηκε με την πάροδο του χρόνου και τελικά συγκεντρώθηκε υπό την εξουσία του Πάπα τον 12ο αιώνα.
Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Λόνγκο «χειροτονήθηκε» ιερέας της εκκλησίας του σατανά, κάτι που συνεπαγόταν τη διεξαγωγή πνευματιστικών συνεδριών, την πειραματική χρήση ναρκωτικών και ακόμη και τη συμμετοχή σε όργια. Τότε, μια νύχτα, άκουσε τη φωνή του νεκρού πατέρα του να του φωνάζει: «επέστρεψε στον Θεό», όπως αναφέρει το δημοσίευμα.
Απελπισμένος για καθοδήγηση, ο Μπαρτόλο στράφηκε σε έναν στενό φίλο του, τον καθηγητή Βιντσένζο Πέπε, ο οποίος τρομοκρατήθηκε όταν έμαθε για τον αποκρυφισμό. Ο Πέπε τον προειδοποίησε ότι οι πράξεις του τον οδηγούσαν στην τρέλα και την πνευματική καταστροφή.
Τα αιχμηρά λόγια έπεισαν τον Μπαρτόλο να ζητήσει βοήθεια από έναν Δομινικανό ιερέα, τον πατέρα Αλμπέρτο Ραντέντε.
Υπό την καθοδήγηση του πατέρα Ραντέντε, ο Μπαρτόλο ξεκίνησε τις εξομολογήσεις και τις μετάνοιες που διήρκησαν ένα μήνα, καταλήγοντας τελικά να αποκηρύξει την προηγούμενη ζωή του και να αφιερωθεί στην καθολική πίστη.
