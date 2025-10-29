Η νέα... τάση στο Ιράκ είναι «σάντουιτς» καρπουζιού με τυρί και μέλι - Δείτε βίντεο
Η νέα... τάση στο Ιράκ είναι «σάντουιτς» καρπουζιού με τυρί και μέλι - Δείτε βίντεο

Σε ένα κατάστημα στη Βαγδάτη μπορεί όποιος θέλει να πληρώσει με ένα ολόκληρο καρπούζι αντί για χρήματα

Η νέα... τάση στο Ιράκ είναι «σάντουιτς» καρπουζιού με τυρί και μέλι - Δείτε βίντεο
Στην Ελλάδα το καρπούζι με φέτα είναι παράδοση. Στο Ιράκ φαίνεται πως υπάρχει κάτι αντίστοιχο και ένα κατάστημα έχει καταφέρει να γίνει νέα τάση στη Βαγδάτη με «σάντουιτς» από καρπούζι με τυρί, μέλι και βασιλικό.

Συγκεκριμένα, το κατάστημα «Rakito» στην οδό Παλαιστίνης στην πρωτεύουσα του Ιράκ έχει γίνει viral καθώς μετέτρεψε μια παράδοση χρόνων σε μια σύγχρονη επιχειρηματική ιδέα. Ένα κομμάτι καρπούζι από πάνω, άλλο ένα από κάτω, στη μέση κάποιο τοπικό τυρί με μέλι και βασιλικό.

@rakito.iq

#ركيتو

♬ Wainek Min Zaman - Yazan Haifawi
@rakito.iq

#ركيتو

♬ original sound - Rakito.iq


Αυτό είναι ένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα του συγκεκριμένου καταστήματος στο οποίο οι πελάτες μπορούν να μην πληρώσουν με χρήματα, αλλά προσφέροντας ένα ολόκληρο καρπούζι.

Το ίδιο κατάστημα προσφέρει επίσης πολλά smoothie με φρέσκα φρούτα, γλυκά milkshake, αλλά και κρουασάν γεμιστά με παγωτό. Για αυτό και είναι ένα από τα δημοφιλέστερα καταστήματα στην Βαγδάτη.

Δείτε βίντεο:




