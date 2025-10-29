Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Η νέα... τάση στο Ιράκ είναι «σάντουιτς» καρπουζιού με τυρί και μέλι - Δείτε βίντεο
Η νέα... τάση στο Ιράκ είναι «σάντουιτς» καρπουζιού με τυρί και μέλι - Δείτε βίντεο
Σε ένα κατάστημα στη Βαγδάτη μπορεί όποιος θέλει να πληρώσει με ένα ολόκληρο καρπούζι αντί για χρήματα
Στην Ελλάδα το καρπούζι με φέτα είναι παράδοση. Στο Ιράκ φαίνεται πως υπάρχει κάτι αντίστοιχο και ένα κατάστημα έχει καταφέρει να γίνει νέα τάση στη Βαγδάτη με «σάντουιτς» από καρπούζι με τυρί, μέλι και βασιλικό.
Συγκεκριμένα, το κατάστημα «Rakito» στην οδό Παλαιστίνης στην πρωτεύουσα του Ιράκ έχει γίνει viral καθώς μετέτρεψε μια παράδοση χρόνων σε μια σύγχρονη επιχειρηματική ιδέα. Ένα κομμάτι καρπούζι από πάνω, άλλο ένα από κάτω, στη μέση κάποιο τοπικό τυρί με μέλι και βασιλικό.
Αυτό είναι ένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα του συγκεκριμένου καταστήματος στο οποίο οι πελάτες μπορούν να μην πληρώσουν με χρήματα, αλλά προσφέροντας ένα ολόκληρο καρπούζι.
Το ίδιο κατάστημα προσφέρει επίσης πολλά smoothie με φρέσκα φρούτα, γλυκά milkshake, αλλά και κρουασάν γεμιστά με παγωτό. Για αυτό και είναι ένα από τα δημοφιλέστερα καταστήματα στην Βαγδάτη.
Δείτε βίντεο:
Συγκεκριμένα, το κατάστημα «Rakito» στην οδό Παλαιστίνης στην πρωτεύουσα του Ιράκ έχει γίνει viral καθώς μετέτρεψε μια παράδοση χρόνων σε μια σύγχρονη επιχειρηματική ιδέα. Ένα κομμάτι καρπούζι από πάνω, άλλο ένα από κάτω, στη μέση κάποιο τοπικό τυρί με μέλι και βασιλικό.
Αυτό είναι ένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα του συγκεκριμένου καταστήματος στο οποίο οι πελάτες μπορούν να μην πληρώσουν με χρήματα, αλλά προσφέροντας ένα ολόκληρο καρπούζι.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το ίδιο κατάστημα προσφέρει επίσης πολλά smoothie με φρέσκα φρούτα, γλυκά milkshake, αλλά και κρουασάν γεμιστά με παγωτό. Για αυτό και είναι ένα από τα δημοφιλέστερα καταστήματα στην Βαγδάτη.
Δείτε βίντεο:
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί τα Eurofighter δεν φέρνουν την Άνοιξη για την υπεροπλία της Τουρκίας
Λατινοπούλου: Να απολυθούν τα «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί που λένε να καταργηθούν οι εθνικές εορτές
Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων... πριν το Λούβρο - Ποια αριστουργήματα αγνοούνται ακόμη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα