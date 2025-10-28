Έφεση του Μπολσονάρου κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας που τον καταδίκασε για απόπειρα πραξικοπήματος
Έφεση του Μπολσονάρου κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας που τον καταδίκασε για απόπειρα πραξικοπήματος
Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας καταδικάστηκε σε κάθειρξη 27 ετών και έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό από τον Αύγουστο
Οι δικηγόροι του Ζαΐχ Μπολσονάρου άσκησαν χθες Δευτέρα έφεση κατά της ετυμηγορίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, με την οποία ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας καταδικάστηκε σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος με στόχο να παραμείνει στην εξουσία μετά την ήττα του από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στις προεδρικές εκλογές του 2022.
Ο 70χρονος ακροδεξιός ηγέτης καταδικάστηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, αφού τέσσερις από τους πέντε δικαστές αποφάνθηκαν ότι ηγήθηκε «εγκληματικής οργάνωσης» που συνωμότησε για να εξασφαλίσει την «αυταρχική διατήρησή του στην εξουσία».
Στα έγγραφα που κατέθεσε η ομάδα νομικής υπεράσπισης του Μπολσονάρου, το περιεχόμενο των οποίων περιήλθε εις γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), επισημαίνονται «παραλείψεις, αντιφάσεις και ασάφειες» στην καταδικαστική απόφαση.
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας δεν έχει συγκεκριμένη προθεσμία για να αποφανθεί επί της παρούσας έφεσης, αλλά ο Μπολσονάρου δεν μπορεί να φυλακιστεί μέχρι να εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα που έχει στη διάθεσή του.
Επί του παρόντος, ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας (2019-2022) έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό από τον Αύγουστο.
