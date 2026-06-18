Κονγκό: Οι νεκροί από την επιδημία του Έμπολα ξεπέρασαν τους 200

Στο 23% η θνησιμότητα - Από τις 15 Μαΐου 875 άνθρωποι έχουν προσβληθεί από τον ιό και οι 202 από αυτούς πέθαναν