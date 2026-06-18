Αφήγημα νίκης «πουλάνε» Ιράν και ΗΠΑ: Ο απελπισμένος Τραμπ πίεσε για υπογραφή, ισχυρίζεται ο Χαμενεΐ - Επιτυχία για μας η συμφωνία, λέει ο Τραμπ

Μέσω Χ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν επισημαίνει ότι, αν και αρχικά αρνητικός, είπε το «ναι» έπειτα από διαβεβαιώσεις του Πεζεσκιάν ότι διαφυλάσσονται τα δικαιώματα του ιρανικού λαού - Fake news τα 300 δισ. δολάρια στην Τεχεράνη, επιμένει ο Τραμπ





Υπό το πρίσμα αυτό, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εμφανίστηκε σήμερα Πέμπτη με σειρά αναρτήσεων στο X όπου σχολιάζει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, για την οποία λέει ότι θα την τηρήσει, αν και αρχικά διαφωνούσε.







Καταλήγει λέγοντας ότι οι επόμενες φάσεις των διαπραγματεύσεων θα γίνουν «πρόσωπο με πρόσωπο».



Στα μηνύματά του γράφει:







» Όπως έχετε ενημερωθεί, υπογράφηκε μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των προέδρων του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.



» Κατά τη διάρκεια της πορείας προς την επίτευξη αυτού του σταδίου, οι αρμόδιοι αξιωματούχοι, με ειλικρινή ενδιαφέρον και καλή θέληση, κατέβαλαν εκτεταμένες προσπάθειες — και, φυσικά, ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος που, από απελπισία, χρησιμοποίησε κάθε είδους μέσο πίεσης για να το επιτύχει αυτό.



» Εγώ, από θέμα αρχής, είχα διαφορετική άποψη· ωστόσο, λόγω της δέσμευσης που μου έδωσε ο αξιότιμος πρόεδρος —ως επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας— εκ μέρους του ιδίου και εκ μέρους των άλλων μελών όσον αφορά τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του ιρανικού έθνους και του Μετώπου Αντίστασης, καθώς και λόγω της ρητής αποδοχής αυτής της ευθύνης εκ μέρους του, έδωσα τη συγκατάθεσή μου.



» Δήλωσε επίσης ρητά ότι, εάν η αμερικανική πλευρά επιδιώξει να θέσει υπερβολικές απαιτήσεις, δεν θα υποκύψουν σε αυτές. Από αυτή τη στιγμή και στο εξής, εμείς -δηλαδή εσείς, το περήφανο έθνος, και αυτός ο ταπεινός υπηρέτης— θα περιμένουμε την υλοποίηση των προαναφερθέντων όρων.



» Δήλωσε επίσης ρητά ότι, εάν η αμερικανική πλευρά επιδιώξει να θέσει υπερβολικές απαιτήσεις, δεν θα υποκύψουν σε αυτές. Από αυτή τη στιγμή και στο εξής, εμείς —δηλαδή εσείς, το περήφανο έθνος, και αυτός ο ταπεινός υπηρέτης— θα περιμένουμε την εκπλήρωση των προαναφερθέντων όρων.



» Ωστόσο, είναι αυτονόητο ότι οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις πρόσωπο με πρόσωπο δεν θα σημαίνουν αποδοχή της θέσης του εχθρού. Ελπίζουμε ότι οι ευλογημένες προσευχές του Κυρίου μας (ας επισπεύσει ο Θεός την ευγενή επανεμφάνισή του) θα φέρουν κάθε είδους νίκες και θριάμβους στον ένδοξο ιρανικό λαό».



Τραμπ: Η συμφωνία είναι νίκη για τις ΗΠΑ



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«Δεν υπάρχει πληρωμή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν από τις ΗΠΑ. Αυτές είναι ψευδείς πληροφορίες! Το μόνο που βρίσκουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό είναι επιτυχία, τις τιμές του πετρελαίου σε πτώση και μια νίκη. Κοιτάξτε τη χρηματιστηριακή αγορά», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, το δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης.



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Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν, είτε είναι κακοί άνθρωποι Νωρίτερα, επίσης με μια ανάρτηση στο Truth Social είχε απαντήσει ο Τραμπ σε όσους τον επικρίνουν για τη συμφωνία με το Ιράν που υπέγραψε το βράδυ της Τετάρτης στις Βερσαλλίες.



«Αυτοί οι ανόητοι, που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά αυστηρός με το Ιράν, όταν το Χρηματιστήριο μόλις έφτασε σε υψηλό ρεκόρ και οι τιμές του πετρελαίου «πέφτουν» προς τα κάτω, είτε ζηλεύουν, είτε είναι κακοί άνθρωποι, είτε είναι ηλίθιοι. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!!! Πρόεδρος DJT» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.



Μπορεί ΗΠΑ και Ιράν να υπέγραψαν χθες το Μνημόνιο Κατανόησης, με το οποίο τερματίζεται ο πόλεμος, ωστόσο ο... επικοινωνιακός πόλεμος μαίνεται, καθώς κάθε πλευρά επιχειρεί να «περάσει», στο ακροατήριό της, ένα αφήγημα νίκης.Υπό το πρίσμα αυτό, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εμφανίστηκε σήμερα Πέμπτη με σειρά αναρτήσεων στο X όπου σχολιάζει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, για την οποία λέει ότι θα την τηρήσει, αν και αρχικά διαφωνούσε.Επικρίνει, δε τον Αμερικανό πρόεδρο για το ότι πίεσε με κάθε μέσο για την υπογραφή, λέγοντας ότι είναι «απελπισμένος». Δίνει, αφετέρου, μια εικόνα των εσωτερικών διαφωνιών στο Ιράν, λέγοντας ότι ο ίδιος για λόγους αρχής διαφωνούσε, αλλά πείστηκε έπειτα από τις διαβεβαιώσεις του προέδρου Πεζεσκιάν και άλλων αξιωματούχων ότι διαφυλάσσονται τα δικαιώματα του Ιράν.Καταλήγει λέγοντας ότι οι επόμενες φάσεις των διαπραγματεύσεων θα γίνουν «πρόσωπο με πρόσωπο».Στα μηνύματά του γράφει:«Στο Όνομα του Θεού, του Ελεήμονος, του Φιλεύσπλαχνου. Προς τον παθιασμένο και πιστό λαό του Ιράν.» Όπως έχετε ενημερωθεί, υπογράφηκε μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των προέδρων του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.» Κατά τη διάρκεια της πορείας προς την επίτευξη αυτού του σταδίου, οι αρμόδιοι αξιωματούχοι, με ειλικρινή ενδιαφέρον και καλή θέληση, κατέβαλαν εκτεταμένες προσπάθειες — και, φυσικά, ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος που, από απελπισία, χρησιμοποίησε κάθε είδους μέσο πίεσης για να το επιτύχει αυτό.» Εγώ, από θέμα αρχής, είχα διαφορετική άποψη· ωστόσο, λόγω της δέσμευσης που μου έδωσε ο αξιότιμος πρόεδρος —ως επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας— εκ μέρους του ιδίου και εκ μέρους των άλλων μελών όσον αφορά τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του ιρανικού έθνους και του Μετώπου Αντίστασης, καθώς και λόγω της ρητής αποδοχής αυτής της ευθύνης εκ μέρους του, έδωσα τη συγκατάθεσή μου.» Δήλωσε επίσης ρητά ότι, εάν η αμερικανική πλευρά επιδιώξει να θέσει υπερβολικές απαιτήσεις, δεν θα υποκύψουν σε αυτές. Από αυτή τη στιγμή και στο εξής, εμείς -δηλαδή εσείς, το περήφανο έθνος, και αυτός ο ταπεινός υπηρέτης— θα περιμένουμε την υλοποίηση των προαναφερθέντων όρων.» Δήλωσε επίσης ρητά ότι, εάν η αμερικανική πλευρά επιδιώξει να θέσει υπερβολικές απαιτήσεις, δεν θα υποκύψουν σε αυτές. Από αυτή τη στιγμή και στο εξής, εμείς —δηλαδή εσείς, το περήφανο έθνος, και αυτός ο ταπεινός υπηρέτης— θα περιμένουμε την εκπλήρωση των προαναφερθέντων όρων.» Ωστόσο, είναι αυτονόητο ότι οι μελλοντικές διαπραγματεύσεις πρόσωπο με πρόσωπο δεν θα σημαίνουν αποδοχή της θέσης του εχθρού. Ελπίζουμε ότι οι ευλογημένες προσευχές του Κυρίου μας (ας επισπεύσει ο Θεός την ευγενή επανεμφάνισή του) θα φέρουν κάθε είδους νίκες και θριάμβους στον ένδοξο ιρανικό λαό». Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του, έχοντας να αντιμετωπίσει τις επικρίσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ότι η συμφωνία με το Ιράν , την οποία οι αντίπαλοί του θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι μια «νίκη» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.«Δεν υπάρχει πληρωμή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν από τις ΗΠΑ. Αυτές είναι ψευδείς πληροφορίες! Το μόνο που βρίσκουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό είναι επιτυχία, τις τιμές του πετρελαίου σε πτώση και μια νίκη. Κοιτάξτε τη χρηματιστηριακή αγορά», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, το δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης.Νωρίτερα, επίσης με μια ανάρτηση στο Truth Social είχε απαντήσει ο Τραμπ σε όσους τον επικρίνουν για τη συμφωνία με το Ιράν που υπέγραψε το βράδυ της Τετάρτης στις Βερσαλλίες.«Αυτοί οι ανόητοι, που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά αυστηρός με το Ιράν, όταν το Χρηματιστήριο μόλις έφτασε σε υψηλό ρεκόρ και οι τιμές του πετρελαίου «πέφτουν» προς τα κάτω, είτε ζηλεύουν, είτε είναι κακοί άνθρωποι, είτε είναι ηλίθιοι. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!!! Πρόεδρος DJT» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Είχε προηγηθεί σειρά δημοσιευμάτων από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που στάθηκαν επικριτικά στη συμφωνία των 14 σημείων υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη πήρε πολλά περισσότερα και οι ΗΠΑ δεν πέτυχαν τους στόχους τους.



«Ο Τραμπ απαίτησε την "άνευ όρων παράδοση» του Ιράν. Αντίθετα πήρε μία έκπληξη. Ενώ οι Ιρανοί υπέστησαν σημαντικές απώλειες κατά τη διάρκεια του πολέμου, βγήκαν από τη σύγκρουση έχοντας αποδείξει ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το οικονομικό χάος ως όπλο» γράφουν χαρακτηριστικά οι New York Times.



«Ο Τραμπ συμβιβάζεται με μια συμφωνία με το Ιράν που δεν ανταποκρίνεται στις υποσχέσεις του» γράφει το Axios σχολιάζοντας - με αφορμή τη συνέντευξη τύπου του προέδρου των ΗΠΑ χθες, Τετάρτη - ότι «φάνηκε να χαμηλώνει τον πήχη της επιτυχίας του και να προειδοποιεί ότι θα μπορούσε να βομβαρδίσει ξανά το Ιράν εάν οι πυρηνικές συνομιλίες αποτύχουν».