Ξέσπασμα Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν είναι μεγάλη νίκη των ΗΠΑ, δεν υπάρχει πληρωμή 300 δισ. δολαρίων

Με αναρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε ότι έχουν δοθεί 300 δισ. δολάρια στο Ιράν απαντώντας σε όσους θεωρούν ότι η συμφωνία είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για την Τεχεράνη