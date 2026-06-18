Ο Μακρόν προτρέπει τον Νετανιάχου να επιδείξει «υπευθυνότητα και ορθολογισμό» για τον Λίβανο

«Η Χεζμπολάχ αποτελεί κίνδυνο για το Ισραήλ, αυτό είναι απολύτως αληθές», αλλά η ασφάλεια του εβραϊκού κράτους «δεν μπορεί να διασφαλιστεί με την κατάκτηση γειτονικών εδαφών», είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας