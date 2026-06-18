Οργισμένες αντιδράσεις Ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών για τη συμφωνία Τραμπ με το Ιράν: Μιλούν για φιάσκο

Ζητούν από τον Τραμπ να μη δώσει «βουνά από μετρητά στο Ιράν»- «Είναι ζηλιάρηδες, ανέντιμοι και βλάκες», απάντησε ο Τραμπ σε όσους τον θεωρούν πολύ ήπιο με τη Τεχεράνη