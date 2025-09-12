Χιλιάδες Βραζιλιάνοι γιόρτασαν την καταδίκη του Μπολσονάρου για πραξικόπημα - «Είναι συμβολική μέρα για εμάς», δείτε βίντεο
Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν για αντίποινα στη Βραζιλία - Στις 11 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία καταδίκης για τον Μπολσονάρου, το 1973 ο στρατηγός Αουγκούστο Πινοτσέτ ξεκίνησε ένα πραξικόπημα στη Χιλή
Χιλιάδες Βραζιλιάνοι βγήκαν στους δρόμους της Μπραζίλια για να πανηγυρίσουν την καταδίκη του Ζαΐχ Μπολσονάρου για απόπειρα πραξικοπήματος.
Προοδευτικοί πολιτικοί εντός και εκτός Βραζιλίας θεώρησαν πως η καταδίκη του συνιστά σεβασμό προς τη δημοκρατία της χώρας.
«Ο σεβασμός μου στη βραζιλιάνικη δημοκρατία που απέκρουσε μια απόπειρα πραξικοπήματος και σήμερα κρίνει και καταδικάζει τους υπεύθυνους για αυτό. Προσπάθησαν να καταστρέψουν (τη δημοκρατία) και σήμερα αυτή αναδύεται ενισχυμένη», έγραψε χαρακτηριστικά ο αριστερός πρόεδρος της Χιλής, Γκαμπριέλ Μπόρικ στο Χ.
Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, δήλωσε: «Όλοι οι πραξικοπηματίες πρέπει να καταδικαστούν. Αυτοί είναι οι κανόνες της δημοκρατίας».
Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου καταδικάστηκε σε φυλάκιση 27 ετών στις 11 Σεπτεμβρίου φέτος - ημερομηνία που συνδέεται βαθιά με τον αυταρχισμό και τη βία στη Λατινική Αμερική, καθώς αυτή την ημέρα το 1973, ο στρατηγός Αουγκούστο Πινοτσέτ ξεκίνησε ένα πραξικόπημα στη Χιλή με την υποστήριξη των ΗΠΑ – γεγονός που οδήγησε σε 17 χρόνια βίαιης στρατιωτικής διακυβέρνησης, κατά τη διάρκεια των οποίων χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν ή εξαφανίστηκαν βίαια.
«Είμαι πραγματικά γεμάτος χαρά. Αυτή είναι μια πολύ συμβολική μέρα για εμάς», δήλωσε ο Ρενάν Βιδάλ, ένας τραπεζικός υπάλληλος, στον Guardian.«Ανήκω στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και η κοινότητά μας ήταν μια από τις πιο πληγείσες από την κυβέρνηση Μπολσονάρο. Γι' αυτό, για εμάς είναι μια στιγμή που πρέπει να τιμήσουμε», πρόσθεσε.
Prendam Bolsonaro e veja Brasília parar... pra comemorar 🥳 pic.twitter.com/w92uMcG57n— Fábio Felix 🏳️🌈 (@fabiofelixdf) September 12, 2025
Nikolas Ferreira disse que o Brasil ia parar com a prisão do Bolsonaro.— Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) September 12, 2025
Olha aí o Brasil parando… para comemorar no @BardoOmar, aqui no Rio de Janeiro.
BOLSONARO CONDENADOpic.twitter.com/ymllLynl5E
Ωστόσο, πολιτικοί που ανήκουν στον συντηρητικό χώρο εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το αποτέλεσμα.
Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διεμήνυσε αμέσως πως θα υπάρξουν αντίποινα. Οι ΗΠΑ θα λάβουν μέτρα εξαιτίας της «άδικης» καταδίκης, τόνισε. Η βραζιλιάνικη διπλωματία ανταπάντησε πως δεν θα «εκφοβιστεί» από τις «απειλές» της Ουάσιγκτον.
Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη «μεγάλη κατάπληξη» του για την καταδίκη του Ζαΐχ Μπολσονάρου.
«Προκαλεί πολλή κατάπληξη πως μπόρεσε να γίνει αυτό. Μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που είχαν προσπαθήσει να κάνουν στη δική μου περίπτωση», υποστήριξε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μιλώντας την Πέμπτη στον Τύπο, αναφερόμενος στις δικές του δικαστικές περιπέτειες, που πάντως δεν είχαν τέτοια κατάληξη.
«Τον είχα γνωρίσει όταν ήταν πρόεδρος της Βραζιλίας. Είναι καλός άνθρωπος», πρόσθεσε ο Τραμπ, που κατήγγειλε στο παρελθόν «κυνήγι μαγισσών» σε βάρος του συμμάχου και θαυμαστή του.
Σύμφωνα με δηλώσεις του γιου του, γερουσιαστή Φλάβιου Μπολσονάρου, ο πρώην πρόεδρος κρατά «το κεφάλι ψηλά» παρά τον «διωγμό» του. Η συντηρητική παράταξη θα βάλει «όλη της τη δύναμη» για να «ενωθεί το κοινοβούλιο», να συσπειρωθεί να να εγκρίνει σχέδιο για τη χορήγηση αμνηστίας στον ηγέτη της, πρόσθεσε.
