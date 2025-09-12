Χιλιάδες Βραζιλιάνοι γιόρτασαν την καταδίκη του Μπολσονάρου για πραξικόπημα - «Είναι συμβολική μέρα για εμάς», δείτε βίντεο

Ωστόσο, πολιτικοί που ανήκουν στον συντηρητικό χώρο εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το αποτέλεσμα.Ο υπουργός Εξωτερικώνδιεμήνυσε αμέσως πως θα υπάρξουν αντίποινα. Οι ΗΠΑ θα λάβουν μέτρα εξαιτίας της «άδικης» καταδίκης, τόνισε. Η βραζιλιάνικη διπλωματία ανταπάντησε πως δεν θα «εκφοβιστεί» από τις «απειλές» της Ουάσιγκτον.Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδροςεξέφρασε τη «μεγάλη κατάπληξη» του για την καταδίκη του Ζαΐχ Μπολσονάρου.«Προκαλεί πολλή κατάπληξη πως μπόρεσε να γίνει αυτό. Μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που είχαν προσπαθήσει να κάνουν στη δική μου περίπτωση», υποστήριξε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μιλώντας την Πέμπτη στον Τύπο, αναφερόμενος στις δικές του δικαστικές περιπέτειες, που πάντως δεν είχαν τέτοια κατάληξη.«Τον είχα γνωρίσει όταν ήταν πρόεδρος της Βραζιλίας. Είναι καλός άνθρωπος», πρόσθεσε ο Τραμπ, που κατήγγειλε στο παρελθόν «κυνήγι μαγισσών» σε βάρος του συμμάχου και θαυμαστή του.Σύμφωνα με δηλώσεις του γιου του, γερουσιαστή, ο πρώην πρόεδρος κρατά «το κεφάλι ψηλά» παρά τον «διωγμό» του. Η συντηρητική παράταξη θα βάλει «όλη της τη δύναμη» για να «ενωθεί το κοινοβούλιο», να συσπειρωθεί να να εγκρίνει σχέδιο για τη χορήγηση αμνηστίας στον ηγέτη της, πρόσθεσε.