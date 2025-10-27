Συμφωνία Σέινμπαουμ με τον Τραμπ να παρατείνουν την προθεσμία για τις εμπορικές συναλλαγές

Οι ΗΠΑ συμφώνησαν τον Ιούλιο να αναστείλουν για 90 ημέρες την αύξηση των δασμών σε ορισμένα μεξικανικά προϊόντα στο 30% καθώς οι δύο χώρες συνέχιζαν τις συνομιλίες με στόχο την επίτευξη νέας εμπορικής συμφωνίας