Σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ ταρακούνησε τη Νάπολη και την Καμπανία
Το επίκεντρο εντοπίστηκε στο Μοντεφρεντάνε, κοντά στο Αβελίνο – Συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα στην Ιρπίνια
Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητή, σήμερα το βράδι στις 9 και 49 λεπτά τοπική ώρα, σε όλη την περιφέρεια της Καμπανίας, με πρωτεύουσα την Νάπολη. Ο σεισμός είχε ως επίκεντρο την περιοχή Μοντεφρεντάνε, κοντά στην πόλη Αβελίνο και εστιακό βάθος δεκατεσσάρων χιλιομέτρων.
Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, στην συγκεκριμένη περιοχή -η οποία ονομάζεται Ιρπίνια- βρίσκεται σε εξέλιξη σεισμική ακολουθία, με δονήσεις οι οποίες, πριν από την αποψινή, είχαν αγγίξει τους 3,6 βαθμούς. Μεγάλος αριθμός κατοίκων βγήκε από σπίτια του και βρίσκεται σε δρόμους και πλατείες. Μέχρι αυτή την στιγμή δεν προκύπτει να υπάρχουν θύματα και ούτε σοβαρές ζημιές.
Στις 23 Νοεμβρίου του 1980, σεισμική δόνηση 6,9 βαθμών, πάντα στην περιοχή Ιρπίνια της Καμπανίας, είχε προκαλέσει 2.914 νεκρούς, 8.848 τραυματίες και πάνω από 280.000 άστεγους.
It’s my second earthquake in two days here in Napoli, and this one was larger than yesterday’s. https://t.co/WMlpiimGVa pic.twitter.com/5uCJA7bJ5T— Roger (@roger_cerqua) October 25, 2025
