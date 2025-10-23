Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.
Politico: Από την Άμυνα έως το μεταναστευτικό - Τα 11 κρίσιμα ζητήματα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ
Η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ καλείται μεταξύ άλλων να δώσει απαντήσεις για τα μέτωπα της Ουκρανίας, των πράσινων στόχων, της μετανάστευσης και της βιομηχανικής πολιτικής
Οι ηγέτες της ΕΕ συναντώνται με στόχο να ανακόψουν την άνοδο του λαϊκισμού, να ενισχύσουν την Ουκρανία και να επαναπροσδιορίσουν τι σημαίνει, τελικά, η ευρωπαϊκή ταυτότητα, κάτι που όπως επισημαίνει το Politico, μόνο εύκολο δεν είναι. Η ατζέντα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, είναι γεμάτη ζητήματα που συνήθως κυριαρχούν στον λόγο της δεξιάς και της ακροδεξιάς — από τη μετανάστευση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έως τη μείωση της γραφειοκρατίας. Οι ηγέτες του ευρωπαϊκού «κέντρου» προσπαθούν να δείξουν ότι μπορούν να αποδώσουν αποτελέσματα στα ζητήματα αυτά και να ανακτήσουν πολιτικό έδαφος.
Το Politico παραθέτει παρακάτω τα 11 κρίσιμα ζητήματα της Συνόδου:
Κλίμα και ανταγωνιστικότητα
Το πρώτο θέμα είναι το «κλίμα και η ανταγωνιστικότητα», ένας διφορούμενος τίτλος που κρύβει μια κρίσιμη συζήτηση για τον στόχο μείωσης των εκπομπών έως το 2040. Πολλοί ανησυχούν ότι οι πράσινοι στόχοι θα πλήξουν την οικονομία. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπερασπίστηκε τον στόχο, προτείνοντας όμως αλλαγές στην τιμολόγηση του άνθρακα, για να επιτευχθεί συναίνεση. Το ζητούμενο είναι εάν οι ηγέτες θα συμφωνήσουν σε κατευθυντήριες γραμμές, που θα επιτρέψουν στους υπουργούς να εγκρίνουν τον στόχο ενόψει της διάσκεψης COP30, χωρίς να αποδυναμώσουν τη νομοθεσία της ΕΕ.
Κρίσιμα ορυκτά και κινεζική επιρροή
Το ζήτημα των κρίσιμων πρώτων υλών επανέρχεται δυναμικά, καθώς η Κίνα ελέγχει όλο και περισσότερο τη ροή των μετάλλων που χρειάζονται για την άμυνα, την ψηφιακή ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση. Η Φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι «η κρίση στην προμήθεια κρίσιμων υλών δεν είναι μακρινός κίνδυνος· βρίσκεται στην πόρτα μας». Γαλλία, Πολωνία και —απροσδόκητα— η Γερμανία, εμφανίζονται πιο επιθετικές έναντι του Πεκίνου μετά την επέκταση των κινεζικών περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, ενώ άλλες χώρες ζητούν αυτοσυγκράτηση.
Τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Στο επίκεντρο βρίσκεται η στήριξη της Ουκρανίας. Το Βέλγιο εξακολουθεί να αντιστέκεται στο σχέδιο αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων ύψους 140 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση δανείου προς το Κίεβο. Ο πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ εκφράζει επιφυλάξεις, καθώς τα κεφάλαια βρίσκονται σε βελγικό χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Η απόφαση αναμένεται μετά τη σημερινή συζήτηση.
Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας
Οι ηγέτες ενθαρρύνονται από την άρση του βέτο της Σλοβακίας, που ξεμπλόκαρε το 19ο πακέτο κυρώσεων. Το νέο πακέτο στοχεύει στη μείωση των ρωσικών εσόδων μέσω περιορισμών σε ενεργειακές εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τρίτων χωρών.
Ευρωπαϊκά όπλα για το Κίεβο;
Οι κυβερνήσεις διχάζονται σχετικά με το αν η Ουκρανία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα ευρωπαϊκά κεφάλαια, για να αγοράζει όπλα αποκλειστικά από την ΕΕ και όχι από τις ΗΠΑ. Κάποιες χώρες θεωρούν ότι πρέπει να τεθεί όρος «ευρωπαϊκής προτίμησης», ενώ άλλες υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να επιβληθεί περιορισμός σε χώρα σε καιρό πολέμου.
Απαγόρευση κοινωνικών δικτύων για ανηλίκους
Οι περισσότεροι συμφωνούν ότι χρειάζεται αυστηρότερη προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, διαφωνούν όμως για το πώς. 25 χώρες της ΕΕ, μαζί με τη Νορβηγία και την Ισλανδία, υπέγραψαν διακήρυξη υπέρ του καθορισμού ελάχιστου ηλικιακού ορίου πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα. Η Γαλλία και η Σλοβακία προτείνουν πλήρη απαγόρευση πριν τα 15 ή 16 έτη, ενώ η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ολλανδία θεωρούν αρκετή τη γονική συναίνεση.
