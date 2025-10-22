Τι σημαίνει στην πράξη η προστασία του σπιτιού μας - Από τα έξοδα επισκευής μέχρι την απώλεια ενοικίων, αναλύουμε την άλλη πλευρά της καθημερινότητας
Επεισόδια στο Δουβλίνο κοντά σε ξενοδοχείο όπου φιλοξενούνται αιτούντες άσυλο - Δείτε βίντεο
Δεύτερη ημέρα διαδηλώσεων στην πρωτεύουσα της Ιρλανδίας στον απόηχο επίθεσης εναντίον 10χρονου κοριτσιού για την οποία κατηγορείται Αφρικανός μετανάστης
Αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις σημειώθηκαν για δεύτερη συναπτή ημέρα στην πρωτεύουσα της Ιρλανδίας, στον απόηχο επίθεσης εναντίον 10χρονου κοριτσιού για την οποία κατηγορείται Αφρικανός μετανάστης, όπως μεταδίδουν ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης.
WATCH 🔴— Open Source Intel (@Osint613) October 21, 2025
Chaos in Dublin as anti-migrant protests explode
Police cars torched, at least 1,000 protesters clash with riot police pic.twitter.com/n7xU5olhxM
Η εφημερίδα Irish Times, που δημοσιοποίησε βίντεο του φλεγόμενου οχήματος της αστυνομίας, μεταδίδει ότι περισσότεροι από 500 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση. Σε εικόνες που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται διαδηλωτές με ιρλανδικές σημαίες και πλακάτ με αντιμεταναστευτικά συνθήματα. Ορισμένοι εξ αυτών έριξαν κροτίδες και μπουκάλια εναντίον αστυνομικών.
WATCH: A police van burns in Dublin as protesters gather outside the Citywest hotel — the same location where an asylum seeker allegedly assaulted a 10-year-old girl. pic.twitter.com/NW51lQGyiq— Rebel News (@RebelNewsOnline) October 21, 2025
«Η εργαλειοποίηση ενός εγκλήματος από ορισμένους που θέλουν να σπείρουν τη διχόνοια στην κοινωνία μας δεν είναι απροσδόκητη», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Τζιμ Ο’Κάλαχαν. «Είναι απαράδεκτη και η αντίδραση θα είναι δυναμική», τόνισε.
Η αστυνομία ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως ένας άνδρας, περίπου 20 ετών, συνελήφθη και κατηγορείται για την επίθεση εναντίον ανήλικου κοριτσιού.
🚨BREAKING: Tensions rise in Ireland as Irish citizens set ablaze police vehicles and check passing vehicles for non Irish citizens.— The British Patriot (@TheBritLad) October 21, 2025
Yesterday a 10 year old girl was allegedly raped by an African migrant.
Ireland is ready to erupt. pic.twitter.com/rDJ3gj9F6R
Η πρόεδρος του αντιπολιτευόμενου κόμματος Σιν Φέιν δήλωσε στο ιρλανδικό κοινοβούλιο ότι σε βάρος του συλληφθέντα είχε εκδοθεί διαταγή απέλασης τον Μάρτιο.
Bricks and bottles rain down on Gardaí who stand guarding the entrance to the Citywest IPAS centre, which is filled with invaders, one sexaully attacking a 10yr old girl yesterday.— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) October 21, 2025
The Irish have had enough! pic.twitter.com/30ioFMxvcS
Ειδήσεις σήμερα:
«Ό,τι έχω να πω, θα το πω στον ανακριτή» - Δεν αποκαλύπτει ο 18χρονος από τα Τρίκαλα γιατί σκότωσε τη μητέρα του
Marc: Τι παίρνουν και από ποιους Τσίπρας, Σαμαράς και Καρυστιανού
Καταδικάστηκε για τροχαίο η Γεωργία Μπίκα, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr