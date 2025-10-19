Έλληνες περιγράφουν την αναστάτωση μετά την κινηματογραφική κλοπή στο Λούβρο
Έλληνες περιγράφουν την αναστάτωση μετά την κινηματογραφική κλοπή στο Λούβρο
«Οι σεκιούριτι μας έλεγαν να φύγουμε - Όλοι άρχισαν να τρέχουν, να πανικοβάλλονται» είπε η Δανάη Χέντερστεντ στη δημόσια τηλεόραση
Δύο Έλληνες που βρίσκονταν στο Λούβρο την ώρα της κινηματογραφικής κλοπής φιλοξενήθηκαν στην εκπομπή “Update” του ΕΡΤnews και περιέγραψαν όλα όσα βίωσαν το μεσημέρι της Κυριακής στο Παρίσι.
