Έλληνες περιγράφουν την αναστάτωση μετά την κινηματογραφική κλοπή στο Λούβρο

Δύο Έλληνες που βρίσκονταν στο Λούβρο την ώρα της κινηματογραφικής κλοπής φιλοξενήθηκαν στην εκπομπή “Update” του ΕΡΤnews και περιέγραψαν όλα όσα βίωσαν το μεσημέρι της Κυριακής στο Παρίσι.





«Ήταν πολύ τρομακτικό το σκηνικό, τη μια στιγμή βλέπαμε τηκαι την άλλη οι σεκιούριτι μας έλεγαν να φύγουμε. Όλοι άρχισαν να τρέχουν, να πανικοβάλλονται, ακούγαμε φωνές από τον πανικό που γινόταν», περιέγραψε η Δανάη Χέντερστεντ. «Ήμασταν σχετικά κοντά στο σημείο της ληστείας. Ξαφνικά έκλεισαν το Μουσείο, βγήκαμε όλοι, ακούσαμε σειρήνες και είδαμε αστυνομία», πρόσθεσε. «Ήταν μία τρέλα», συμπλήρωσε ο Λουκάς Χέντερστεντ.