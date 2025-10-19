Δεν ήταν η πρώτη κλοπή από την αίθουσα του Απόλλωνα στο Λούβρο - 47 χρόνια μετά δεν έχει βρεθεί το σπαθί του Καρόλου Ι΄

Το σπαθί που δεν έχει βρεθεί

Μία «ομάδα κρούσης» τεσσάρων ατόμων αναζητείται αφού διέπραξε τη θεαματική κλοπή ιστορικών κοσμημάτων στο μουσείο του Λούβρου . Οι δράστες μπήκαν στην αίθουσα του Απόλλωνα, έσπασαν γυάλινες προθήκες και άρπαξαν αντικείμενα αμύθητης αξίας. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κλοπή στη συγκεκριμένη αίθουσα…Το στρατιωτικό σπαθί του Καρόλου Ι΄ της Γαλλίας από τον Οίκο των Βουρβόνων, είχε κλαπεί κατά τη διάρκεια «ένοπλης ληστείας στο μουσείο του Λούβρου τη νύχτα της 16ης Δεκεμβρίου 1976», αναφέρει το μουσείο στην ιστοσελίδα του. Και το περίφημο σπαθί εξακολουθεί να αναζητείται μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την Le Parisien Το σπαθί είχε φτιαχτεί για τον Λουδοβίκο ΙΗ΄ της Γαλλίας και είχε χρησιμοποιηθεί στην στέψη του Καρόλου Ι΄ το 1824. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του μουσείου, στη συνέχεια μετατράπηκε σε λεπίδα και θήκη για να χρησιμοποιηθεί από τον Ναπολέοντα Γ (Βοναπάρτη) για τον γάμο του στηντο 1853. Το σπαθί δόθηκε στο Λούβρο μετά την πώληση των διαμαντιών του στέμματος το 1887.Οι κλοπές από το μουσείο του Λούβρου είναι σπάνιες, χάρη στα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, αλλά έχουν συμβεί - με πιο γνωστή την περίπτωση του 1911, όταν κλάπηκε το αριστούργημα του Λεονάρντο ντα Βίντσι, η Μόνα Λίζα.Ο ποιητής Γκιγιόμ Απολινέρ και ο ζωγράφος Πάμπλο Πικάσο ανακρίθηκαν και οι δύο από την αστυνομία. Ωστόσο, ο ένοχος αποδείχθηκε ότι ήταν ένας Ιταλός που -από αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας- ήθελε να επιστρέψει ο πίνακας στην Ιταλία. Βρέθηκε τρία χρόνια αργότερα στη Φλωρεντία και επέστρεψε στο Παρίσι. Εκείνη την εποχή ο πίνακας δεν ήταν τόσο διάσημος όσο είναι τώρα.Επίσης το 1983 ορισμένα είδη πανοπλίας του 16ου αιώνα εξαφανίστηκαν και ανακαλύφθηκαν ξανά μόλις το 2011.

Πιο πρόσφατα, ένας πίνακας του ζωγράφου του 19ου αιώνα Καμίλ Κορό κλάπηκε το 1998. Ο πίνακας «Le Chemin de Sèvres. Vue de Paris» απλώς αφαιρέθηκε από τον τοίχο χωρίς να τον δει κανείς. Η κλοπή οδήγησε σε μια σημαντική αναθεώρηση της ασφάλειας. Δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής.



Το κοσμήματα που έκλεψαν από την αίθουσα του Απόλλωνα



Το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα κοσμήματα που έκλεψαν οι δράστες μέσα σε επτά λεπτά την Κυριακή (19/10). Πρόκειται για τα εξής:

Το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα στο συγκεκριμένο σετ οφείλεται στα ζαφείρια Κεϋλάνης.Το κολιέ έχει 32 σμαράγδια και 1.138 διαμάντια.