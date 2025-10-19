Τα κοσμήματα θα βρεθούν και οι δράστες θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, λέει ο Μακρόν για την κλοπή στο Λούβρο
Τα κοσμήματα θα βρεθούν και οι δράστες θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, λέει ο Μακρόν για την κλοπή στο Λούβρο
Οι τέσσερις δράστες έκλεψαν οκτώ κοσμήματα από την αίθουσα του Απόλλωνα
Στην πρώτη του αντίδραση μετά την κλοπή στο μουσείο του Λούβρου, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν υπόσχεται πως οι Αρχές θα βρουν τα οκτώ κοσμήματα που εκλάπησαν και τονίζει πως οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
«Η κλοπή που διαπράχθηκε στο Λούβρο αποτελεί προσβολή ενός πολιτιστικού κληροδοτήματος που αγαπάμε, διότι αποτελεί μέρος της ιστορίας μας. Θα βρούμε τα έργα και οι δράστες θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη. Κάθε δυνατή προσπάθεια γίνεται, παντού, για να επιτευχθεί αυτό, υπό την καθοδήγηση της εισαγγελίας του Παρισιού», αναφέρει ο Γάλλος πρόεδρος.
«Το πρόγραμμα “Louvre Nouvelle Renaissance”, το οποίο ξεκινήσαμε τον Ιανουάριο, προβλέπει την ενίσχυση της ασφάλειας. Θα εγγυηθεί τη διατήρηση και την προστασία αυτού που αποτελεί τη μνήμη και τον πολιτισμό μας», καταλήγει στην ανάρτησή του.
«Η κλοπή που διαπράχθηκε στο Λούβρο αποτελεί προσβολή ενός πολιτιστικού κληροδοτήματος που αγαπάμε, διότι αποτελεί μέρος της ιστορίας μας. Θα βρούμε τα έργα και οι δράστες θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη. Κάθε δυνατή προσπάθεια γίνεται, παντού, για να επιτευχθεί αυτό, υπό την καθοδήγηση της εισαγγελίας του Παρισιού», αναφέρει ο Γάλλος πρόεδρος.
«Το πρόγραμμα “Louvre Nouvelle Renaissance”, το οποίο ξεκινήσαμε τον Ιανουάριο, προβλέπει την ενίσχυση της ασφάλειας. Θα εγγυηθεί τη διατήρηση και την προστασία αυτού που αποτελεί τη μνήμη και τον πολιτισμό μας», καταλήγει στην ανάρτησή του.
Le vol commis au Louvre est une atteinte à un patrimoine que nous chérissons car il est notre Histoire.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 19, 2025
Nous retrouverons les œuvres et les auteurs seront traduits en justice. Tout est mis en œuvre, partout, pour y arriver, sous la conduite du parquet de Paris.…
Ειδήσεις σήμερα:
Το μεγάλο κόλπο στο Λούβρο: Πώς στήθηκε η κινηματογραφική διάρρηξη με λεία εννέα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας μέσα σε 7 λεπτά
Η Ελλάδα που ξεχάσαμε - Τα 286 χωριά που εξαφανίστηκαν από τον χάρτη τα τελευταία 100 χρόνια
Η Αντζελίνα Τζολί τράβηξε τα βλέμματα στην πρεμιέρα της ταινίας «Couture» - Το φόρεμα που αποκάλυψε τα μεγάλα τατουάζ της
Το μεγάλο κόλπο στο Λούβρο: Πώς στήθηκε η κινηματογραφική διάρρηξη με λεία εννέα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας μέσα σε 7 λεπτά
Η Ελλάδα που ξεχάσαμε - Τα 286 χωριά που εξαφανίστηκαν από τον χάρτη τα τελευταία 100 χρόνια
Η Αντζελίνα Τζολί τράβηξε τα βλέμματα στην πρεμιέρα της ταινίας «Couture» - Το φόρεμα που αποκάλυψε τα μεγάλα τατουάζ της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα