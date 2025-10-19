Εύθραυστη η εκεχειρία στη Γάζα: Οι IDF προειδοποιούν τη Χαμάς με νέα πλήγματα

«Θα μάθουν με σκληρό τρόπο ότι ο ισραηλινός στρατός είναι αποφασισμένος να προστατεύσει τους στρατιώτες του» ανέφερε ο εκπρόσωπος τους - Είπε ότι σε τρία περιστατικά, ένοπλοι της Χαμάς έβαλαν εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων πίσω από την «κίτρινη γραμμή»