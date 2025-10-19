Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι πραγματοποίησε πλήγματα στη Γάζα - Κάνει λόγο για «κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας» από τη Χαμάς
Ο Νετανιάχου ζητά από τον στρατό να αναλάβει «σθεναρή δράση εναντίον τρομοκρατικών στόχων στη Γάζα» - Ανησυχία για το μέλλον της εύθραυστης εκεχειρίας
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, «τρομοκράτες εκτόξευσαν αντιαρματικούς πυραύλους και άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεων του Τσαχάλ (σ.σ. ο ισραηλινός στρατός), οι οποίες ενεργούσαν για να καταστρέψουν τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή της Ράφα, με βάση με τους όρους της συμφωνίας».
Ο ισραηλινός στρατός «εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές και χρησιμοποίησε πυρά πυροβολικού στην περιοχή της Ράφα για να εξουδετερώσει την απειλή», τόνιζε η ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας» που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.
⭕️ Earlier today, terrorists fired an anti-tank missile and gunfire toward IDF troops operating to dismantle terrorist infrastructure in the Rafah area, in southern Gaza, in accordance with the ceasefire agreement.— Israel Defense Forces (@IDF) October 19, 2025
In response, the IDF has begun striking in the area to eliminate…
Παράλληλα πρόσθεσε ότι δεν έχει ενημερωθεί για περιστατικά ή συγκρούσεις στη Ράφα, ενώ σημείωσε ότι η περιοχή αυτή βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ισραήλ και ότι η επικοινωνία της με όλες τις ομάδες εκεί έχει διακοπεί από τον Μάρτιο..
BREAKING 🔴— Open Source Intel (@Osint613) October 19, 2025
IDF has begun hitting terror positions in Rafah, after Hamas opened fire on IDF troops. Casualties reported on the IDF said. pic.twitter.com/057VlQTjsM
Μια εύθραυστη εκεχειρία
Η κυβέρνηση της Χαμάς στη Γάζα ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι το Ισραήλ έχει προχωρήσει σε 47 παραβιάσεις της εκεχειρίας, προκαλώντας τον θάνατο 38 ανθρώπων και τον τραυματισμό 143 άλλων.
Ακόμη δεν είναι ξεκάθαρες οι επιπτώσεις των σημερινών ισραηλινών πληγμάτων, της σοβαρότερης δοκιμασίας της ήδη εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 11 Οκτωβρίου.
Η ισραηλινή κυβέρνηση και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται εδώ και ημέρες ότι παραβιάζουν τη συμφωνία, με το Ισραήλ να δηλώνει ότι το συνοριακό πέρασμα της Ράφα θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας.
Εξάλλου το Ισραήλ απαιτεί από τη Χαμάς να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της αναφορικά με την επιστροφή των ομήρων.
Η παλαιστινιακή οργάνωση έχει απελευθερώσει και τους 20 εν ζωή ομήρους που κρατούσε και έχει επιστρέψει στο Ισραήλ τα λείψανα 12 νεκρών ομήρων σε σύνολο 28. Ωστόσο δηλώνει ότι χρειάζεται προσπάθεια και ειδικός εξοπλισμός για να ανακτήσει τα πτώματα που βρίσκονται παγιδευμένα κάτω τα ερείπια.
Ο Νετανιάχου ζήτησε από τον ισραηλινό στρατό να αναλάβει «σθεναρή δράση εναντίον τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας»
Ο Νετανιάχου ζητά από τον στρατό να αναλάβει «σθεναρή δράση εναντίον τρομοκρατικών στόχων στη Γάζα»
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε σήμερα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) και τις υπηρεσίες ασφαλείας «να αναλάβουν σθεναρή δράση εναντίον τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας», κατηγορώντας τη Χαμάς ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας, ανακοίνωσε το γραφείο του.
Ο Νετανιάχου έδωσε αυτή την εντολή «μετά την παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς» και έπειτα από «διαβουλεύσεις που είχε με τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς και τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας», πρόσθεσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.
