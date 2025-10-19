Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι πραγματοποίησε πλήγματα στη Γάζα - Κάνει λόγο για «κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας» από τη Χαμάς
Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι πραγματοποίησε πλήγματα στη Γάζα - Κάνει λόγο για «κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας» από τη Χαμάς

 Ο Νετανιάχου ζητά από τον στρατό να αναλάβει «σθεναρή δράση εναντίον τρομοκρατικών στόχων στη Γάζα» - Ανησυχία για το μέλλον της εύθραυστης εκεχειρίας

Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι πραγματοποίησε πλήγματα στη Γάζα - Κάνει λόγο για «κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας» από τη Χαμάς
Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε «αεροπορικές επιδρομές» στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σε απάντηση σε επιθέσεις «τρομοκρατών» εναντίον θέσεών του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, «τρομοκράτες εκτόξευσαν αντιαρματικούς πυραύλους και άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεων του Τσαχάλ (σ.σ. ο ισραηλινός στρατός), οι οποίες ενεργούσαν για να καταστρέψουν τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή της Ράφα, με βάση με τους όρους της συμφωνίας».

Ο ισραηλινός στρατός «εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές και χρησιμοποίησε πυρά πυροβολικού στην περιοχή της Ράφα για να εξουδετερώσει την απειλή», τόνιζε η ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας» που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.


Από την πλευρά της η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς υπογράμμισε ότι παραμένει δεσμευμένη σε όσα προβλέπει η συμφωνία, περιλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός σε όλες τις περιοχές της Γάζας.

Παράλληλα πρόσθεσε ότι δεν έχει ενημερωθεί για περιστατικά ή συγκρούσεις στη Ράφα, ενώ σημείωσε ότι η περιοχή αυτή βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ισραήλ και ότι η επικοινωνία της με όλες τις ομάδες εκεί έχει διακοπεί από τον Μάρτιο..


Μια εύθραυστη εκεχειρία


Η κυβέρνηση της Χαμάς στη Γάζα ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι το Ισραήλ έχει προχωρήσει σε 47 παραβιάσεις της εκεχειρίας, προκαλώντας τον θάνατο 38 ανθρώπων και τον τραυματισμό 143 άλλων.

Ακόμη δεν είναι ξεκάθαρες οι επιπτώσεις των σημερινών ισραηλινών πληγμάτων, της σοβαρότερης δοκιμασίας της ήδη εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 11 Οκτωβρίου.

Η ισραηλινή κυβέρνηση και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται εδώ και ημέρες ότι παραβιάζουν τη συμφωνία, με το Ισραήλ να δηλώνει ότι το συνοριακό πέρασμα της Ράφα θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας.

Εξάλλου το Ισραήλ απαιτεί από τη Χαμάς να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της αναφορικά με την επιστροφή των ομήρων.

Η παλαιστινιακή οργάνωση έχει απελευθερώσει και τους 20 εν ζωή ομήρους που κρατούσε και έχει επιστρέψει στο Ισραήλ τα λείψανα 12 νεκρών ομήρων σε σύνολο 28. Ωστόσο δηλώνει ότι χρειάζεται προσπάθεια και ειδικός εξοπλισμός για να ανακτήσει τα πτώματα που βρίσκονται παγιδευμένα κάτω τα ερείπια.

Ο Νετανιάχου ζήτησε από τον ισραηλινό στρατό να αναλάβει «σθεναρή δράση εναντίον τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας»

 Ο Νετανιάχου ζητά από τον στρατό να αναλάβει «σθεναρή δράση εναντίον τρομοκρατικών στόχων στη Γάζα»


Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε σήμερα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) και τις υπηρεσίες ασφαλείας «να αναλάβουν σθεναρή δράση εναντίον τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας», κατηγορώντας τη Χαμάς ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Ο Νετανιάχου έδωσε αυτή την εντολή «μετά την παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς» και έπειτα από «διαβουλεύσεις που είχε με τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς και τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας», πρόσθεσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.



