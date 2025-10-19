Τα κοσμήματα που άρπαξαν οι διαρρήκτες από το Λούβρο: Σώθηκε το «καταραμένο» διαμάντι Régent των 140 καρατίων – Το 1998 η τελευταία κλοπή στο μουσείο

Δύο από τους τέσσερις δράστες υποδύονταν τους εργάτες - Η αστυνομία βρήκε δύο τροχούς, βενζίνη, γάντια, μια κουβέρτα, ένα γιλέκο αλλά και το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας με τα 1.354 διαμάντια που υπέστη ζημιές