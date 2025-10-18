Ισραηλινά στρατεύματα στη Γάζα παρέλαβαν φέρετρο με τα λείψανα ενός νεκρού ομήρου
Ισραηλινά στρατεύματα στη Γάζα παρέλαβαν φέρετρο με τα λείψανα ενός νεκρού ομήρου

Το φέρετρο είχε παραληφθεί από τον Ερυθρό Σταυρό από τη Χαμάς στο Χαν Γιουνίς

Ισραηλινά στρατεύματα στη Γάζα παρέλαβαν φέρετρο με τα λείψανα ενός νεκρού ομήρου
Τα στρατεύματα του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας παρέλαβαν πριν από λίγο ένα φέρετρο από τον Ερυθρό Σταυρό, το οποίο φέρεται να περιείχε τη σορό ενός νεκρού ομήρου, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Νωρίτερα ο IDF είχε γνωστοποιήσει πως ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε από τη Χαμάς τα λείψανα ακόμη ενός ομήρου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Ερυθρό Σταυρό, ένα φέρετρο με τα λείψανα ομήρου περιήλθε στην κατοχή του και είναι καθ’ οδόν προς τα ισραηλινά στρατεύματα στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε η ανακοίνωση.


Το φέρετρο είχε παραληφθεί από τον Ερυθρό Σταυρό από τη Χαμάς στο Χαν Γιουνίς.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις πρόκειται να επιθεωρήσουν το φέρετρο προτού το τυλίξουν με ισραηλινή σημαία και πραγματοποιήσουν μια σύντομη τελετή υπό την ηγεσία ενός στρατιωτικού ραβίνου.



