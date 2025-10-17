Εδώ και 45 χρόνια, η ΜΕΓΑ αποτελεί κομμάτι των πιο αληθινών, των πιο δυνατών και πιο “Sensitive” στιγμών της ζωής μας.
Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι έπληξε αποθήκη πετρελαίου στην κατεχόμενη Κριμαία
Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ουκρανικό Γενικό Επιτελείου Στρατού
Η Ουκρανία έπληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας μια ρωσική μια αποθήκη πετρελαίου και μια αποθήκη καυσίμων στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, ανακοίνωσε σήμερα το Γενικό Επιτελείου του Στρατού.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι στόχοι, μια βάση στο Χβαρτνίσκι και μια αποθήκη στο Ντζανκόι που χρησιμοποιούνται από τον ρωσικό στρατό, δέχθηκαν επίθεση.
