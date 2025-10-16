Ισραήλ: Οι οικογένειες των ομήρων ζητούν από την κυβέρνηση να καθυστερήσει την εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας
Ισραήλ: Οι οικογένειες των ομήρων ζητούν από την κυβέρνηση να καθυστερήσει την εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας

Ζητούν καθυστέρηση όσο η Χαμάς δεν παραδίδει τις σορούς των 19 τελευταίων ομήρων

Το Φόρουμ των Οικογενειών των ισραηλινών ομήρων καλεί την κυβέρνηση του Ισραήλ να καθυστερήσει την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα όσο η Χαμάς δεν παραδίδει τις σορούς των 19 τελευταίων ομήρων.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, το Φόρουμ απαιτεί «η κυβέρνηση να σταματήσει αμέσως την εφαρμογή κάθε άλλου σταδίου της συμφωνίας, όσο η Χαμάς συνεχίζει να παραβιάζει ανοικτά τις υποχρεώσεις της ως προς την επιστροφή όλων των ομήρων και των λειψάνων των θυμάτων».

Ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ Ισραελ Κατς έχει προειδοποιήσει ότι ο ισραηλινός στρατός είναι πιθανόν να επαναλάβει την επίθεση κατά της Γάζας κατηγορώντας τη Χαμάς ότι παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ειδήσεις σήμερα:

«Σύννεφα» στην εκεχειρία Χαμάς - Ισραήλ: Προειδοποίηση Τραμπ για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις

Τρεις μετεωρολόγοι αναλύουν το κύμα κακοκαιρίας που έρχεται - Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα

Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της Νταϊάν Κίτον - Η ανακοίνωση της οικογένειας
