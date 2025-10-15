Ομοσπονδιακό δικαστήριο μπλοκάρει τις μαζικές απολύσεις του Τραμπ εν μέσω του shutdown στις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ Απολύσεις

Ομοσπονδιακό δικαστήριο μπλοκάρει τις μαζικές απολύσεις του Τραμπ εν μέσω του shutdown στις ΗΠΑ

Περισσότεροι από 10.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι μπορεί να απολυθούν όσο συνεχίζεται το shutdown

Ομοσπονδιακό δικαστήριο μπλοκάρει τις μαζικές απολύσεις του Τραμπ εν μέσω του shutdown στις ΗΠΑ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μια ομοσπονδιακή δικαστής δήλωσε σήμερα ότι κατά πάσα πιθανότητα θα απαγορεύσει στην κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να απολύσει χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους εν μέσω της μερικής παράλυσης του ομοσπονδιακού κράτους.

Η Σούζαν Ίλστον, του ομοσπονδιακού περιφερειακού δικαστηρίου του Σαν Φρανσίσκο, είπε κατά την έναρξη της συζήτησης του θέματος ότι συμφωνεί με τα δύο συνδικάτα που έχουν προσφύγει, ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί παρανόμως το κενό στη χρηματοδότηση για να προωθήσει την ατζέντα της, δηλαδή να μειώσει το μέγεθος του ομοσπονδιακού κράτους.

«Εκτός και αν κάτι μου αλλάξει γνώμη, σκοπεύω να απαγορεύσω αυτό που συμβαίνει», είπε η Ίλστον η οποία διορίστηκε σε αυτήν τη θέση από τον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον.

Την ίδια ώρα, ο διευθυντής προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου Ράσελ Βόουτ είπε σε μια συνέντευξη ότι περισσότεροι από 10.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι μπορεί να απολυθούν όσο συνεχίζεται το shutdown.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπλόκα της Τροχαίας: Τι προβλέπει ο νόμος για τους οδηγούς που προειδοποιούν άλλους - Το «παίξιμο» με τα φώτα και οι ομάδες στα τσατ

«Να πάρεις ολόκληρο τον ναό με τις Καρυ… τέτοιες» - Η λαίδη Έλγιν και ο ρόλος της στην κλοπή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Σκάνδαλο στην Ελβετία: Νοσοκόμα που φρόντιζε τον Μίκαελ Σουμάχερ έπεσε θύμα βιασμού από φίλο του γιου του
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Είσαι συνδρομητής Nova; Τα γρηγορότερα… έρχονται!

Η Nova, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες των συνδρομητών της, προχωρά σε αναβάθμιση του ίντερνετ, δίνοντας - τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν και να εργαστούν, με ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης