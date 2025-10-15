Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Τουλάχιστον πέντε νεκροί και 35 τραυματίες μετά τις ισχυρές εκρήξεις στην Καμπούλ
Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για πακιστανικά πλήγματα ωστόσο οι Ταλιμπάν δήλωσαν πως επρόκειτο για έκρηξη βυτιοφόρου
Τουλάχιστον πέντε νεκροί και 35 τραυματίες, εκ των οποίων δέκα σε κρίσιμη κατάσταση, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των εκρήξεων που συγκλόνισαν νωρίτερα σήμερα περιοχή της Καμπούλ, λίγη ώρα προτού τεθεί σε ισχύ η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν.
«Άρχισαν να καταφθάνουν ασθενοφόρα με πολλούς τραυματίες και μάθαμε ότι είχαν σημειωθεί εκρήξεις λίγα χιλιόμετρα μακριά από το νοσοκομείο μας», δήλωσε ο Ντέγιαν Πάνιτς, επικεφαλής της ανθρωπιστικής οργάνωσης Emergency που διαχειρίζεται ένα νοσοκομείο της αφγανικής πρωτεύουσας. «Δεχθήκαμε 40 ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά… Δυστυχώς, πέντε ήταν ήδη νεκροί», διευκρίνισε.
Παρά τις αρχικές αναφορές για πακιστανικά πλήγματα στην αφγανική πρωτεύουσα, εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν δήλωσε πως επρόκειτο για έκρηξη βυτιοφόρου με καύσιμα.
BREAKING: Kabul, Afghanistan hit by multiple explosions; early reports suggest Pakistani airstrikes targeting the city. pic.twitter.com/ICerhnV1rs— BigBreakingWire (@BigBreakingWire) October 15, 2025
A petroleum-loaded oil tanker exploded in #Kabul, triggering a large fire in the area. pic.twitter.com/84Y0Y36k2y— Pamir News (@PamirNews) October 15, 2025
The explosion this afternoon in #Kabul was caused by a fuel tanker catching fire.— Afghanistan under Taliban rule (@RuleTaliban) October 15, 2025
The #Pakistani media is trying to confuse public opinion, and what they are publishing is propaganda. pic.twitter.com/agfVxHQQHf
