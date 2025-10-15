Τουλάχιστον πέντε νεκροί και 35 τραυματίες μετά τις ισχυρές εκρήξεις στην Καμπούλ
Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για πακιστανικά πλήγματα ωστόσο οι Ταλιμπάν δήλωσαν πως επρόκειτο για έκρηξη βυτιοφόρου

Τουλάχιστον πέντε νεκροί και 35 τραυματίες, εκ των οποίων δέκα σε κρίσιμη κατάσταση, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των εκρήξεων που συγκλόνισαν νωρίτερα σήμερα περιοχή της Καμπούλ, λίγη ώρα προτού τεθεί σε ισχύ η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν.


«Άρχισαν να καταφθάνουν ασθενοφόρα με πολλούς τραυματίες και μάθαμε ότι είχαν σημειωθεί εκρήξεις λίγα χιλιόμετρα μακριά από το νοσοκομείο μας», δήλωσε ο Ντέγιαν Πάνιτς, επικεφαλής της ανθρωπιστικής οργάνωσης Emergency που διαχειρίζεται ένα νοσοκομείο της αφγανικής πρωτεύουσας. «Δεχθήκαμε 40 ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά… Δυστυχώς, πέντε ήταν ήδη νεκροί», διευκρίνισε.


Παρά τις αρχικές αναφορές για πακιστανικά πλήγματα στην αφγανική πρωτεύουσα, εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν δήλωσε πως επρόκειτο για έκρηξη βυτιοφόρου με καύσιμα.

