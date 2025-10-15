Οι ΗΠΑ ανακαλούν τη βίζα όσων πανηγύρισαν τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ
Πρόκειται για άτομα από Αργεντινή, Νότια Αφρική, Μεξικό, Βραζιλία, Γερμανία και Παραγουάη
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακάλεσε τη βίζα από τουλάχιστον αλλοδαπούς που επιδοκίμασαν δημόσια τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών την Τρίτη.
Σε ανάρτησή του στο X, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι έλαβε μέτρα εναντίον ατόμων από την Αργεντινή, τη Νότια Αφρική, το Μεξικό, τη Βραζιλία, τη Γερμανία και την Παραγουάη, που πανηγύρισαν τη δολοφονία του Κερκ, η οποία έγινε σε συζήτηση στο πανεπιστήμιο στην Γιούτα στις 10 Σεπτεμβρίου.
Το υπουργείο δεν προσδιόρισε τα ονόματα των κατόχων βίζας ούτε διευκρίνισε ποιος τύπος βίζας ανακλήθηκαν.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία υποχρέωση να φιλοξενούν αλλοδαπούς που εύχονται τον θάνατο Αμερικανών», δήλωσε το υπουργείο που προσθέτει ότι εξακολουθεί να αναζητά ανθρώπους που καλωσόρισαν τη δολοφονία.
Οι ανακλήσεις, όπως σημειώνει το Politico, έρχονται έπειτα από προειδοποιήσεις του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι οι αλλοδαποί με βίζα που επαινούν τον θάνατο του Κερκ πρέπει να «προετοιμαστούν για απέλαση». Μια μέρα μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Κρίστοφερ Λάνταου είχε δώσει εντολή στους προξενικούς υπαλλήλους να παρακολουθούν τέτοιου είδους σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να εντοπίζουν τους συντάκτες τους.
Και στο παρελθόν δικηγόροι είχαν υπερασπιστεί φοιτητές και γενικά αλλοδαπούς των οποίων οι βίζες είχαν ακυρώθηκαν λόγω πολιτικών ομιλιών.
Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ήρθε λίγο μετά την δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι απονέμει το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, την υψηλότερη διάκριση που μπορεί να δοθεί σε πολίτη, στη χήρα του Κερκ, Έρικα.
