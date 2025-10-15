Ισραήλ: Περιμένουμε από τη Χαμάς να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και να επιστρέψει όλους τους ομήρους
Με βάση σχέδιο των ΗΠΑ, η Χαμάς άφησε ελεύθερους και τους 20 ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους, όμως μέχρι τώρα έχει επιστρέψει μόλις επτά από τις 28 σορούς
Το Ισραήλ περιμένει η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς να επιστρέψει τους εναπομείναντες ομήρους, δήλωσε σήμερα κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Με βάση σχέδιο των ΗΠΑ, η Χαμάς άφησε ελεύθερους και τους 20 ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους τη Δευτέρα (13/10), όμως μέχρι τώρα έχει επιστρέψει μόλις επτά τις 28 σορούς που αναμένονταν.
«Η Χαμάς... απαιτείται να τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς τους μεσολαβητές και να επιστρέψει όλους τους ομήρους μας στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτής της συμφωνίας» δήλωσε ο εκπρόσωπος σε συνέντευξη Τύπου. «Δεν θα συμβιβαστούμε σε αυτό και δεν θα φεισθούμε προσπαθειών μέχρι να επιστρέψουν οι πεσόντες όμηροί μας, μέχρι τον τελευταίο».
