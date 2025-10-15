Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα κλείνουν κλινική τους στην πρωτεύουσα της Αϊτής

Eξαιτίας των παρατεινόμενων σφοδρών συγκρούσεων στην περιοχή εξακολουθεί να απειλείται η ασφάλεια των μελών του προσωπικού της και των ασθενών της, σύμφωνα με την ΜΚΟ