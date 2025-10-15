Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα κλείνουν κλινική τους στην πρωτεύουσα της Αϊτής
Eξαιτίας των παρατεινόμενων σφοδρών συγκρούσεων στην περιοχή εξακολουθεί να απειλείται η ασφάλεια των μελών του προσωπικού της και των ασθενών της, σύμφωνα με την ΜΚΟ
Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως κλείνει κλινική της για επείγοντα περιστατικά στην Πορτ-ο-Πρενς, την πρωτεύουσα της Αϊτής –αναστέλλει επ’ αόριστον τη λειτουργία της–, εξαιτίας των παρατεινόμενων σφοδρών συγκρούσεων στην περιοχή όπου είναι εγκατεστημένη, καθώς εξακολουθεί να απειλείται η ασφάλεια των μελών του προσωπικού της και των ασθενών της.
Η MSF είχε αναστείλει αρχικά τη λειτουργία της κλινικής της στην Τιρζό, κοντά σε σχολικό ίδρυμα και υπουργεία, τον Μάρτιο. Κατά τη διάρκεια της εσπευσμένης απομάκρυνσης του προσωπικού της, οχήματά της, που έφεραν εμφανή διακριτικά της, έγιναν εσκεμμένα στόχος πυρών, τουλάχιστον 15 πυροβολισμών, σημείωσε.
Η Αϊτή παραμένει βυθισμένη σε πολυδιάστατη κρίση· η δράση συμμοριών που ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της πρωτεύουσάς της κάνει συχνά αδύνατες τις παραδόσεις αγαθών, τις παροχές βασικών υπηρεσιών, καθώς και τις ασφαλείς μετακινήσεις των περίπου τριών εκατομμυρίων κατοίκων της Πορτ-ο-Πρενς.
Η συνεχιζόμενη βία ανάγκασε οργανώσεις αρωγής να σταματήσουν τη δραστηριότητά τους και ακόμη και να εγκαταλείψουν εντελώς την Αϊτή, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τις επιλογές για τους κατοίκους, την ώρα που το σύστημα υγείας της χώρας, της φτωχότερης του δυτικού ημισφαιρίου, βρίσκεται στα όρια κατάρρευσης.
«Επί αρκετές εβδομάδες πλέον, η περιοχή γύρω από το κέντρο της Πορτ-ο-Πρενς έχει γίνει τόπος συχνών βίαιων επεισοδίων με τη χρήση πυροβόλων όπλων», τόνισε ο Ζαν-Μαρκ Μπικέ, επικεφαλής της αποστολής των MSF στην Αϊτή, σημειώνοντας πως το κτίριο της κλινικής χτυπήθηκε επανειλημμένα από αδέσποτα πυρά.
«Η MSF λυπάται βαθιά για αυτή τη δύσκολη απόφαση, που έλαβε ως μέτρο υστάτης προσφυγής. Το κλείσιμο (της κλινικής) έχει σημαντικό αντίκτυπο στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για τον πληθυσμό, που ήδη πλήττεται σκληρά από τη βία και την ανασφάλεια και ζει σε ολοένα πιο επισφαλείς συνθήκες», πρόσθεσε ο Βέλγος γιατρός.
Η MSF πρόσθεσε θα αναμείνει την υπογραφή συμφωνίας για τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου που θα συνδέει την πρωτεύουσα και το προάστιο Καρφούρ προτού ξαναρχίσει τη δραστηριότητά της στο προάστιο και στο κέντρο της πρωτεύουσας.
Το προσωπικό της έχει αναφέρει πως υπέστη σειρά επιθέσεων. Τον Νοέμβριο της περασμένης χρονιάς, ένοπλοι σταμάτησαν ασθενοφόρο της, απείλησαν το προσωπικό της και σκότωσαν ασθενείς. Σε παρόμοιο επεισόδιο, ασθενής είχε εξαναγκαστεί να βγει από ασθενοφόρο κι είχε εκτελεστεί μερικά βήματα από την κλινική στην Τιρζό.
Ο ΟΗΕ σημειώνει πως τον Ιούλιο, από τις 254 δομές υγείας με δυνατότητα νοσηλείας ασθενών που επισκέφθηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) μόλις το 13% λειτουργούσε πλήρως. Στη μητροπολιτική περιοχή της αϊτινής πρωτεύουσας το ποσοστό των δομών υγείας που είναι πλήρως λειτουργικές ήταν ακόμη χαμηλότερο, μόλις το 5% των συνολικά 93.
At our facilities across Port-au-Prince, Haiti, we treated 2,000+ victims of violence, on top of assisting another 2,000+ victims and survivors of sexual violence, between January and June.— MSF International (@MSF) October 14, 2025
Civilians must be spared from escalating violence in the city:https://t.co/kHVoaMOaf0
