Ουκρανία: Η Ρωσία επιτέθηκε σε φορτηγά του ΟΗΕ που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στη Χερσώνα
«Τέτοιες επιθέσεις είναι απολύτως απαράδεκτες. Τα μέλη των ανθρωπιστικών αποστολών προστατεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και δεν πρέπει να γίνονται στόχος επιθέσεων», δήλωσε ο ΟΗΕ

Φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ έγιναν στόχος ρωσικής επίθεσης με drones και πυρά πυροβολικού στην περιοχή της Χερσώνας στη νότια Ουκρανία, όπως δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Ολεξάντρ Προκούντιν, ενώ σχολίασε ότι είναι θαύμα που δεν υπάρχουν θύματα.

Ο Ουκρανός κυβερνήτης κατηγόρησε τη Ρωσία για τρομοκρατική επίθεση κατά των λευκών φορτηγών που έφεραν τα διακριτικά του ΟΗΕ και μετέφεραν βοήθεια με προορισμό τους Ουκρανούς πολίτες.

Ο ανήρτησε μία φωτογραφία στον λογαριασμό του στο «Χ», η οποία δείχνει ένα κατεστραμμένο φορτηγό με τα διακριτικά WFP (Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα) του ΟΗΕ σε ένα χωράφι.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στην κοινότητα της Μπιλοζέρκα, σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από τον Δνείπερο που ορίζει τη γραμμή του μετώπου στην περιοχή.

Ο ΟΗΕ καταδίκασε την επίθεση, υπογραμμίζοντας πως «Τέτοιες επιθέσεις είναι απολύτως απαράδεκτες. Τα μέλη των ανθρωπιστικών αποστολών προστατεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και δεν πρέπει να γίνονται στόχος επιθέσεων», δηλώνει ο Ματίας Σμάλε, συντονιστής της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ για την Ουκρανία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντριι Σιμπίχα, κατήγγειλε «μία νέα παραβίαση του διεθνούς δικαίου» από τη Ρωσία, απόδειξη της απόλυτης περιφρόνησης της Μόσχας προς τις ζωές των πολιτών και τις διεθνείς της υποχρεώσεις.

