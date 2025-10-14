Ουκρανία: Η Ρωσία επιτέθηκε σε φορτηγά του ΟΗΕ που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στη Χερσώνα

«Τέτοιες επιθέσεις είναι απολύτως απαράδεκτες. Τα μέλη των ανθρωπιστικών αποστολών προστατεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και δεν πρέπει να γίνονται στόχος επιθέσεων», δήλωσε ο ΟΗΕ