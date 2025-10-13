Αεροπλάνο συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο στη Μασαχουσέτη - Νεκροί οι επιβαίνοντες, τραυματίστηκε οδηγός αυτοκινήτου
ΚΟΣΜΟΣ
Μασαχουσέτη ΗΠΑ Αεροσκάφος Αεροπλάνο Συντριβή αεροπλάνου

Αεροπλάνο συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο στη Μασαχουσέτη - Νεκροί οι επιβαίνοντες, τραυματίστηκε οδηγός αυτοκινήτου

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες - Το μονοκινητήριο αεροσκάφος τύπου Socata TBM 700 έπεσε στον κεντρικό δρόμο σε ώρα αιχμής

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Μασαχουσέτη, όταν ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες πάνω στην εθνική οδό Ι-95, την ώρα της πρωινής αιχμής, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο επιβαίνοντες και να τραυματιστεί ένας διερχόμενος οδηγός.

Το αεροπλάνο κατευθυνόταν ανεξέλεγκτο προς τον αυτοκινητόδρομο κοντά στην πόλη Dartmouth, περίπου στις 8:15 το πρωί, αναγκάζοντας τους οδηγούς να φρενάρουν πανικόβλητοι ή να προσπαθήσουν να απομακρυνθούν από την πορεία του.


«Κατεβαίναμε τον δρόμο και ξαφνικά όλοι πάτησαν φρένο», δήλωσε οδηγός στο τοπικό δίκτυο WJAR. «Αρχίσαμε όλοι να κάνουμε ελιγμούς δεξιά κι αριστερά», πρόσθεσε περιγράφοντας τη χαοτική σκηνή.


Τη στιγμή της πρόσκρουσης, ένα ασημί αυτοκίνητο εκτινάχθηκε εκτός δρόμου και κατέληξε στο διαχωριστικό διάζωμα με τη δεξιά πλευρά του εντελώς παραμορφωμένη. Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν το αεροσκάφος συγκρούστηκε απευθείας με το όχημα ή εάν το τελευταίο ενεπλάκη προσπαθώντας να το αποφύγει.

Κλείσιμο

Οι δύο επιβαίνοντες στο αεροσκάφος έχασαν τη ζωή τους επιτόπου, ενώ ο τραυματίας οδηγός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής. Φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο δείχνουν φλεγόμενα συντρίμμια διάσπαρτα στο διάζωμα της εθνικής οδού, με τα αυτοκίνητα ακινητοποιημένα και τις αρχές να ερευνούν την περιοχή.



Η αστυνομία έκλεισε πλήρως το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου κοντά στη Dartmouth για να γίνει απομάκρυνση των συντριμμιών και επιτόπια αυτοψία.



Τα αίτια της τραγωδίας δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν ότι το αεροσκάφος είχε προορισμό το κοντινό Περιφερειακό Αεροδρόμιο του Νιου Μπέντφορντ. Ο πιλότος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν είχε καταθέσει επίσημο σχέδιο πτήσης ούτε λίστα επιβατών.

Την υπόθεση διερευνούν οι ομοσπονδιακές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών.

