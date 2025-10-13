Αεροπλάνο συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο στη Μασαχουσέτη - Νεκροί οι επιβαίνοντες, τραυματίστηκε οδηγός αυτοκινήτου

Η αστυνομία έκλεισε πλήρως το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου κοντά στη Dartmouth για να γίνει απομάκρυνση των συντριμμιών και επιτόπια αυτοψία.Τα αίτια της τραγωδίας δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν ότι το αεροσκάφος είχε προορισμό το κοντινό Περιφερειακό Αεροδρόμιο του Νιου Μπέντφορντ. Ο πιλότος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν είχε καταθέσει επίσημο σχέδιο πτήσης ούτε λίστα επιβατών.Την υπόθεση διερευνούν οι ομοσπονδιακές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών.