Σε κατάσταση επιφυλακής ο πακιστανικός στρατός – Κλειστές οι μεθοριακές διαβάσεις με το Αφγανιστάν, ακινητοποιημένα εκατοντάδες φορτηγά

Η Κίνα, που συνορεύει με το Αφγανιστάν και το Πακιστάν και επιδίωξε να διαδραματίσει μεσολαβητικό ρόλο για να παύσουν οι εχθροπραξίες, είπε ότι ανησυχεί πολύ για αυτές τις νέες συγκρούσεις. «Η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεχίσει να παίζει έναν εποικοδομητικό ρόλο στη βελτίωση και την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του Πακιστάν και του Αφγανιστάν» είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιαν κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων σήμερα.Η Καμπούλ ανέφερε την Κυριακή ότι σταμάτησε τις επιθέσεις της κατόπιν αιτήματος του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας.