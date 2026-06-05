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Χειροπέδες σε 27χρονο στη Ρόδο που είχε στις βαλίτσες του 3,5 κιλά κάνναβης
Χειροπέδες σε 27χρονο στη Ρόδο που είχε στις βαλίτσες του 3,5 κιλά κάνναβης
Η αξία των ναρκωτικών εκτιμάται σε 87.000 ευρώ
Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης λιμενικοί στη Ρόδο καθώς στις αποσκευές του βρέθηκαν 3,5 κιλά κάνναβης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, η αξία των ναρκωτικών που είχε στην κατοχή του ο 27χρονος που είχε αποβιβαστεί από πλοίο, υπολογίζεται σε 87.000 ευρώ.
Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 27χρονου στην περιοχή της Ρόδου στην οποία βρέθηκαν 3.950 ευρώ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, η αξία των ναρκωτικών που είχε στην κατοχή του ο 27χρονος που είχε αποβιβαστεί από πλοίο, υπολογίζεται σε 87.000 ευρώ.
Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 27χρονου στην περιοχή της Ρόδου στην οποία βρέθηκαν 3.950 ευρώ.
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