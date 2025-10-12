Νέα κρίση μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν - Το Ισλαμαμπάντ έκλεισε συνοριακό φυλάκιο, αναφορές για δεκάδες νεκρούς στρατιώτες
Ανταλλαγή πυρών και αεροπορικές επιδρομές το τελευταίο τριήμερο - Οι Αφγανοί Ταλιμπάν υποστήριξαν πως σκότωσαν 58 πακιστανούς στρατιώτες - Αναφορές και για τρεις νεκρούς άμαχους
Σύμφωνα με το αφγανικό υπουργείο Άμυνας, οι αφγανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ κατά πακιστανικών φυλακίων αργά το βράδυ του Σαββάτου, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αντίποινα σε πακιστανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα σε αφγανικό έδαφος.
Το Πακιστάν απάντησε με πυρά ελαφρών όπλων και πυροβολικού, με αξιωματούχους ασφαλείας να αναφέρουν ότι πολλά αφγανικά φυλάκια καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια των αντιποίνων. Οι μάχες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υποχώρησαν ως το πρωί της Κυριακής, ωστόσο στην περιοχή Κουράμ του Πακιστάν αναφέρθηκαν σποραδικοί βομβαρδισμοί από τις δύο πλευρές.
Κλιμάκωση των συγκρούσεων και επιθέσεις των Ταλιμπάν
Οι εχθροπραξίες στα σύνορα των δύο χωρών σημειώθηκαν λίγες ώρες αφότου το κίνημα των Πακιστανών Ταλιμπάν ανέλαβε την ευθύνη για πολλαπλές επιθέσεις στη βορειοδυτική πλευρά του Πακιστάν, που στοίχισαν τη ζωή σε 20 στρατιώτες και τρεις πολίτες.
Το καθεστώς των Ταλιμπάν, που κυβερνά το Αφγανιστάν από το 2021, ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του σκότωσαν 58 Πακιστανούς στρατιώτες κατά τη διάρκεια των συνοριακών συγκρούσεων, ενώ ο Πακιστανός πρωθυπουργός καταδίκασε τις «προκλήσεις» της Καμπούλ και δεσμεύτηκε για μια «σθεναρή απάντηση».
Ο εκπρόσωπος της αφγανικής κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι στις μάχες «σκοτώθηκαν 58 Πακιστανοί στρατιώτες και τραυματίστηκαν άλλοι 30», προσθέτοντας πως «εννέα μαχητές των Ταλιμπάν έχασαν τη ζωή τους».
