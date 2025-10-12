H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 20 τραυματίες από πυροβολισμούς σε μπαρ στη Νότια Καρολίνα
Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 20 τραυματίες από πυροβολισμούς σε μπαρ στη Νότια Καρολίνα
Συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης
Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε μπαρ στο ειδυλλιακό νησί Σεντ Χελένα της Νότιας Καρολίνας, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον του πλήθους, σκοτώνοντας τέσσερα άτομα και τραυματίζοντας τουλάχιστον 20 ακόμη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Το περιστατικό συνέβη στο Willie’s Bar and Grill, ένα δημοφιλές σημείο της περιοχής που εκείνη την ώρα ήταν γεμάτο κόσμο. Όταν οι αστυνομικοί του γραφείου του σερίφη της κομητείας Μποφόρτ έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν πολλούς ανθρώπους αιμόφυρτους από πυροβολισμούς.
«Πολλά θύματα και μάρτυρες έτρεξαν προς γειτονικά καταστήματα και κατοικίες για να βρουν καταφύγιο από τα πυρά», ανέφερε η ανακοίνωση του γραφείου του σερίφη στην πλατφόρμα X.
Οι αρχές έκαναν λόγο για ένα «τραγικό και δύσκολο περιστατικό για όλους» και ζήτησαν «υπομονή καθώς συνεχίζεται η έρευνα». Όπως προστέθηκε στην ανακοίνωση, «οι σκέψεις μας είναι με όλα τα θύματα και τις οικογένειές τους».
Τέσσερις άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στον χώρο του μπαρ, ενώ περισσότεροι από είκοσι τραυματίστηκαν. Από αυτούς, τέσσερις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στα νοσοκομεία της περιοχής.
Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τα στοιχεία των θυμάτων, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης.
