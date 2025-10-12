Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 20 τραυματίες από πυροβολισμούς σε μπαρ στη Νότια Καρολίνα
ΚΟΣΜΟΣ
Νότια Καρολίνα ΗΠΑ Πυροβολισμοί

Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 20 τραυματίες από πυροβολισμούς σε μπαρ στη Νότια Καρολίνα

Συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης

Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 20 τραυματίες από πυροβολισμούς σε μπαρ στη Νότια Καρολίνα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε μπαρ στο ειδυλλιακό νησί Σεντ Χελένα της Νότιας Καρολίνας, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον του πλήθους, σκοτώνοντας τέσσερα άτομα και τραυματίζοντας τουλάχιστον 20 ακόμη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το περιστατικό συνέβη στο Willie’s Bar and Grill, ένα δημοφιλές σημείο της περιοχής που εκείνη την ώρα ήταν γεμάτο κόσμο. Όταν οι αστυνομικοί του γραφείου του σερίφη της κομητείας Μποφόρτ έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν πολλούς ανθρώπους αιμόφυρτους από πυροβολισμούς.


«Πολλά θύματα και μάρτυρες έτρεξαν προς γειτονικά καταστήματα και κατοικίες για να βρουν καταφύγιο από τα πυρά», ανέφερε η ανακοίνωση του γραφείου του σερίφη στην πλατφόρμα X.

Οι αρχές έκαναν λόγο για ένα «τραγικό και δύσκολο περιστατικό για όλους» και ζήτησαν «υπομονή καθώς συνεχίζεται η έρευνα». Όπως προστέθηκε στην ανακοίνωση, «οι σκέψεις μας είναι με όλα τα θύματα και τις οικογένειές τους».



Κλείσιμο
Τέσσερις άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στον χώρο του μπαρ, ενώ περισσότεροι από είκοσι τραυματίστηκαν. Από αυτούς, τέσσερις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στα νοσοκομεία της περιοχής.



Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τα στοιχεία των θυμάτων, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Το protothema στο παράνομο παζάρι του Ελαιώνα: Όταν τα κλοπιμαία από διαρρήξεις καταλήγουν στους πάγκους

Πόλεμος στην οικογένεια Ανιέλι για τα 60 δισ. της Stellantis - Το άγνωστο σημείωμα από το 1998 που άναψε φωτιές

Τι σημαίνει ο όρος σπασμένο άσυλο - Ο Ιρακινός στο μετρό και τα «παράθυρα» της παράνομης μετανάστευσης
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.

Τα μυστικά της Μακροζωίας

Η μακροζωία δεν είναι μια νέα ιατρική ανακάλυψη, ούτε ένα lifestyle trend που το επιλέγουμε. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις επιστημονικές εξελίξεις, τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση γύρω από το πώς θέλουμε να ζούμε

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης