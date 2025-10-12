Δεύτερη επικοινωνία Ζελένσκι-Τραμπ σε δύο ημέρες - Συζήτησαν για την αεράμυνα της Ουκρανίας
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ντόναλντ Τραμπ Ουκρανία

Δεύτερη επικοινωνία Ζελένσκι-Τραμπ σε δύο ημέρες - Συζήτησαν για την αεράμυνα της Ουκρανίας

Κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν το θέμα της αντιαεροπορικής άμυνας και του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας

Δεύτερη επικοινωνία Ζελένσκι-Τραμπ σε δύο ημέρες - Συζήτησαν για την αεράμυνα της Ουκρανίας
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε γνωστό πως είχε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη σήμερα με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, τη δεύτερη σε διάστημα δύο ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν το θέμα της αντιαεροπορικής άμυνας και του ενεργειακού τομέα της χώρας που, τον οποίο σφυροκοπά η Ρωσία.

«Χθες, συμφωνήσαμε σε ένα σύνολο θεμάτων για να συζητήσουμε σήμερα και καλύψαμε όλες τις πλευρές της κατάστασης: άμυνα της χώρας μας, ενίσχυση των δυνατοτήτων μας, στην αντιαεροπορική άμυνα, την αντίσταση και δυνατότητες μεγάλης εμβέλειας. Συζητήσαμε επίσης πολλές λεπτομέρειες που συνδέονται με τον ενεργειακό τομέα», ανέφερε σε μήνυμά του στο Χ.

«Ο κόσμος έχει επικεντρωθεί στη Μέση Ανατολή και η Μόσχα κλιμακώνει τις επιθέσεις εναντίον μας»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να ενεργήσει, έπειτα από μία εβδομάδα περισσότερων από 4.000 ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.

«Η Μόσχα επιτρέπει στον εαυτό της να κλιμακώνει τα πλήγματά της, εκμεταλλευόμενη ξεκάθαρα το γεγονός ότι ο κόσμος είναι επικεντρωμένος στη διασφάλιση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή», έγραψε ο Ζελένσκι σε μήνυμά του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Για αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν πρέπει να επιτραπεί καμία χαλάρωση της πίεσης. Κυρώσεις, δασμοί και κοινές δράσεις εναντίον των αγοραστών ρωσικού πετρελαίου, αυτών που χρηματοδοτούν αυτόν τον πόλεμο, όλα πρέπει να παραμείνουν στο τραπέζι», συμπλήρωσε.

Αυτή η προσέγγιση θα μπορούσα να ανοίξει τον δρόμο για τη διαρκή ειρήνη στην Ευρώπη, επισήμανε. «Ο κόσμος μπορεί να το εγγυηθεί αυτό παράλληλα με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή», υπογράμμισε ο Ουκρανός ηγέτης.

Η Ουκρανία, εδώ και καιρό, ζητά την επιβολή κυρώσεων, μεταξύ άλλων σε βάρος της Κίνας και της Ινδίας, που είναι από τους μεγαλύτερους αγοραστές πετρελαίου της Ρωσίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε πως η Ρωσία έχει εντείνει την «εναέρια τρομοκρατία εναντίον των πόλεών μας και των κοινοτήτων μας, αυξάνοντας τα πλήγματα εναντίον των ενεργειακών υποδομών μας». Μονάχα την τελευταία εβδομάδα, είπε πως η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει περισσότερα από 3.100 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 92 πυραύλους και περίπου 1.360 βόμβες ολίσθησης εναντίον της Ουκρανίας.

Κλείσιμο
«Χθες, στην Κοστιαντινίβκα, ένα παιδί σκοτώθηκε σε μια εκκλησία από μια βόμβα ολίσθησης», έγραψε ο Ζελένσκι.

Ειδήσεις σήμερα:

Το protothema στο παράνομο παζάρι του Ελαιώνα: Όταν τα κλοπιμαία από διαρρήξεις καταλήγουν στους πάγκους

Πόλεμος στην οικογένεια Ανιέλι για τα 60 δισ. της Stellantis - Το άγνωστο σημείωμα από το 1998 που άναψε φωτιές

Τι σημαίνει ο όρος σπασμένο άσυλο - Ο Ιρακινός στο μετρό και τα «παράθυρα» της παράνομης μετανάστευσης
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.

Τα μυστικά της Μακροζωίας

Η μακροζωία δεν είναι μια νέα ιατρική ανακάλυψη, ούτε ένα lifestyle trend που το επιλέγουμε. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις επιστημονικές εξελίξεις, τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση γύρω από το πώς θέλουμε να ζούμε

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης