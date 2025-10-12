Σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής έριξε με υδάτινο κανόνι σε Φιλιππινέζους λιμενικούς και χτύπησε το πλοίο τους - Δείτε βίντεο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Το επεισόδιο σημειώθηκε στην αμφισβητούμενη Θάλασσα της Νότιας Κίνας - «Δεν θα παραδώσουμε ούτε ένα τετραγωνικό εκατοστό του εδάφους μας» το μήνυμα της Μανίλας

Νέο επεισόδιο ανάμεσα στην ακτοφυλακή της Κίνας και την αντίστοιχη των Φιλιππίνων σημειώθηκε στην αμφισβητούμενη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.

Σύμφωνα με την καταγγελία των αρχών των Φιλιππίνων, πλοίο της κινεζικής ακτοφυλακής χρησιμοποίησε ένα ισχυρό υδάτινο κανόνι και έπεσε πάνω σε ένα αγκυροβολημένο σκάφος της φιλιππινέζικης κυβέρνησης στο οποίο προκάλεσε ελαφρές ζημιές.



Κατά  την ακτοφυλακή των Φιλιππίνων δεν υπήρξε τραυματισμός ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος του σκάφους που ανήκει στον στόλο που στηρίζει Φιλιππινέζους ψαράδες στα ανοικτά του νησιού Thitu.

Η κινεζική ακτοφυλακή κατηγόρησε τα φιλιππινέζικα σκάφη ότι εισέβαλαν παράνομα σε «κινεζικά ύδατα» και «αγνόησαν τις επανειλημμένες αυστηρές προειδοποιήσεις από την κινεζική πλευρά» υποστηρίζοντας ότι τα «μέτρα ελέγχου κατά των φιλιππινέζικων σκαφών ελήφθησαν σύμφωνα με το νόμο»

Οι ΗΠΑ καταδίκασαν αμέσως «τις επιθετικές ενέργειες της Κίνας που αψηφούν το διεθνές δίκαιο» και εξέφρασαν την υποστήριξή τους στις Φιλιππίνες.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της φιλιππινέζικης ακτοφυλακής, Τζέι Ταριέλα τόνισε ότι μια τέτοια επιθετική ενέργεια δεν θα ωθήσει τη Μανίλα να «παραδώσει ούτε ένα τετραγωνικό εκατοστό του εδάφους μας σε οποιαδήποτε ξένη δύναμη».


Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας η προστασία του Αγνώστου Στρατιώτη - Οφείλουμε να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του μνημείου

Συνέλαβαν στο Μεξικό τον Έλληνα που βύθισε τη Σουηδία στο σκοτάδι των συμμοριών - Ποιος είναι ο Μίκαελ Τενέζος από τα Πιστιανά Άρτας

Ανδρέας Τετέι: Το παιδί μεταναστών που μεγάλωσε στην Αλεπότρυπα και ονειρεύεται να γίνει ο Αντετοκούνμπο του ποδοσφαίρου
