Σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής έριξε με υδάτινο κανόνι σε Φιλιππινέζους λιμενικούς και χτύπησε το πλοίο τους - Δείτε βίντεο
Το επεισόδιο σημειώθηκε στην αμφισβητούμενη Θάλασσα της Νότιας Κίνας - «Δεν θα παραδώσουμε ούτε ένα τετραγωνικό εκατοστό του εδάφους μας» το μήνυμα της Μανίλας
Σύμφωνα με την καταγγελία των αρχών των Φιλιππίνων, πλοίο της κινεζικής ακτοφυλακής χρησιμοποίησε ένα ισχυρό υδάτινο κανόνι και έπεσε πάνω σε ένα αγκυροβολημένο σκάφος της φιλιππινέζικης κυβέρνησης στο οποίο προκάλεσε ελαφρές ζημιές.
CHINA FIRES WATER CANNON AT BFAR VESSEL IN WEST PHILIPPINE SEA— NewsWatch Plus PH (@newswatchplusph) October 12, 2025
WATCH: A Chinese coast guard vessel fired its water cannon at the BRP Datu Pagbuaya, a civilian vessel of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, in the territorial waters of Pag-asa Island in the West… pic.twitter.com/fmPK3rl67X
Κατά την ακτοφυλακή των Φιλιππίνων δεν υπήρξε τραυματισμός ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος του σκάφους που ανήκει στον στόλο που στηρίζει Φιλιππινέζους ψαράδες στα ανοικτά του νησιού Thitu.
Η κινεζική ακτοφυλακή κατηγόρησε τα φιλιππινέζικα σκάφη ότι εισέβαλαν παράνομα σε «κινεζικά ύδατα» και «αγνόησαν τις επανειλημμένες αυστηρές προειδοποιήσεις από την κινεζική πλευρά» υποστηρίζοντας ότι τα «μέτρα ελέγχου κατά των φιλιππινέζικων σκαφών ελήφθησαν σύμφωνα με το νόμο»
Οι ΗΠΑ καταδίκασαν αμέσως «τις επιθετικές ενέργειες της Κίνας που αψηφούν το διεθνές δίκαιο» και εξέφρασαν την υποστήριξή τους στις Φιλιππίνες.
Tremendous valor and skill by Filipino personnel in the face of China's dangerous ramming and use of water cannons near Thitu/Pag-asa Island. The 🇺🇸 condemns China's aggressive actions in defiance of international law and supports the 🇵🇭 in pursuit of a #FreeAndOpenIndoPacific. pic.twitter.com/ffm9LKrGxH— Ambassador MaryKay L. Carlson (@USAmbPH) October 12, 2025
Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της φιλιππινέζικης ακτοφυλακής, Τζέι Ταριέλα τόνισε ότι μια τέτοια επιθετική ενέργεια δεν θα ωθήσει τη Μανίλα να «παραδώσει ούτε ένα τετραγωνικό εκατοστό του εδάφους μας σε οποιαδήποτε ξένη δύναμη».
PCG and BFAR Stand Firm Against Chinese Bullying and Aggressive Actions in Pag-asa— Jay Tarriela (@jaytaryela) October 12, 2025
The Philippine Coast Guard (PCG) and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) have reaffirmed their strong commitment to protecting Filipino fishermen in the Kalayaan Island Group,… pic.twitter.com/okA55L9oWs
Μητσοτάκης: Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας η προστασία του Αγνώστου Στρατιώτη - Οφείλουμε να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του μνημείου
Συνέλαβαν στο Μεξικό τον Έλληνα που βύθισε τη Σουηδία στο σκοτάδι των συμμοριών - Ποιος είναι ο Μίκαελ Τενέζος από τα Πιστιανά Άρτας
Ανδρέας Τετέι: Το παιδί μεταναστών που μεγάλωσε στην Αλεπότρυπα και ονειρεύεται να γίνει ο Αντετοκούνμπο του ποδοσφαίρου
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr