Πλημμύρισε το αεροδρόμιο της Ίμπιζα: Η καταιγίδα Alice προκάλεσε χάος - Δείτε βίντεο

Εκτεταμένα προβλήματα από την εισροή νερού στον ιμάντα αποσκευών

Πλημμύρισε το αεροδρόμιο της Ίμπιζα: Η καταιγίδα Alice προκάλεσε χάος - Δείτε βίντεο
Η Ίμπιζα βρέθηκε και πάλι στο έλεος των πλημμυρών, καθώς η κακοκαιρία «Alice» έπληξε με σφοδρές βροχές το δημοφιλές ισπανικό νησί. Η καταιγίδα παρέλυσε το αεροδρόμιο, προκάλεσε διακοπές ρεύματος και ανάγκασαν τις αρχές να αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις για δεύτερη φορά μέσα σε δεκαπέντε ημέρες.

Πλημμύρισε το αεροδρόμιο

Στο αεροδρόμιο της Ίμπιζα επικράτησε χαμός καθώς νερά έπεφταν από την οροφή μέσα στις αίθουσες αναμονής και ελέγχου, ενώ προσωπικό και ταξιδιώτες προσπαθούσαν να προστατευτούν.

Σύμφωνα με την AENA (εθνικός φορέας διαχείρισης των αεροδρομίων της Ισπανίας), το αεροδρόμιο έκλεισε για περισσότερη από μία ώρα καθώς η πίστα και οι εσωτερικοί χώροι πλημμύρισαν. Μέσα σε εκείνη την ώρα, συνεργεία καθάρισαν τη διάδρομο και απομάκρυναν τα νερά.

Συνολικά 24 πτήσεις ακυρώθηκαν από το απόγευμα και μετά, με τις μισές να αφορούν αφίξεις και τις υπόλοιπες αναχωρήσεις. Βρετανοί και άλλοι τουρίστες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο, ενώ αρκετές πτήσεις εκτράπηκαν προς τη Μαγιόρκα και άλλους κοντινούς προορισμούς.

Τμήματα του τερματικού έκλεισαν προσωρινά για το κοινό, καθώς τα νερά προκάλεσαν βραχυκυκλώματα και μικρές διακοπές ρεύματος. Βίντεο στα τα social media δείχνουν το εσωτερικό του αεροδρομίου να μετατρέπεται σε «λίμνη», με τις υπηρεσίες να επιχειρούν αντλήσεις για να αποκαταστήσουν τη λειτουργία.

Η κυβέρνηση διέταξε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων για δεύτερη φορά σε διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων, προκειμένου να βοηθήσουν στην άντληση υδάτων και στη διάνοιξη δρόμων. Η Μονάδα Έκτακτης Ανάγκης του ισπανικού στρατού (UME) στάλθηκε στο νησί για να συνδράμει τις πολιτικές υπηρεσίες και την τοπική αστυνομία.



