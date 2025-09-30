Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Σε «κόκκινο συναγερμό» η Ίμπιζα λόγω καταρρακτώδους βροχής – Έκλεισαν σχολεία και παραλίες, δείτε βίντεο
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, έπεσαν έως και 200 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο – Ενεργοποιείται ο στρατός για να μεταφέρει ενισχύσεις στα νησιά
Σκηνές χάους επικρατούν στα τουριστικά νησιά Ίμπιζα και Φορμεντέρα της Ισπανίας, λόγω της καταρρακτώδους βροχής, που έχει κάνει τις αρχές να κηρύξουν κατάσταση «κόκκινου συναγερμού».
Οι κάτοικοι έχουν λάβει προειδοποιητικά μηνύματα για τον περιορισμό των μετακινήσεών τους και της δραστηριότητας στην ύπαιθρο και να μην παραμένουν κοντά σε πηγές νερού ή σε υπόγεια. Παράλληλα, για λόγους ασφαλείας, έκλεισαν σχολεία και οι παραλίες.
Τα στοιχεία της Aemet, που είναι η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας, δείχνουν ότι στην Ίμπιζα έπεσαν έως και 200 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο. Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πεζούς να διασχίζουν τα λασπόνερα στο παραλιακό μέτωπο της Ίμπιζας, κατά μήκος του οποίου υπάρχουν πολλά μπαρ και εστιατόρια. Στο βάθος ακούγονται οι σειρήνες πυροσβεστικών οχημάτων.
Οι δρόμοι έχουν καλυφθεί από λασπόνερα και συντρίμμια, αναγκάζοντας τα αυτοκίνητα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.
Η κυβέρνηση των Βαλεαρίδων ανέφερε ότι η πυροσβεστική δέχτηκε 132 κλήσεις στην Ίμπιζα, κυρίως για πλημμύρες σε υπόγεια ή σε δρόμους και για πτώσεις δέντρων και άλλων αντικειμένων ή για ποταμούς που υπερχείλισαν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
Οι τοπικές αρχές ανέστειλαν τα μαθήματα και ζήτησαν από τους μαθητές να μείνουν μέσα στα σχολεία τους, αποφεύγοντας τις μετακινήσεις «μέχρι νεωτέρας». Έκλεισαν επίσης και οι παραλίες.
Μια μονάδα του στρατού από τη γειτονική Μαγιόρκα αναμένεται να αναπτυχθεί στα νησιά, μεταφέροντας ενισχύσεις.
Κλήσεις για πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και υπερχείλιση ποταμών
Αργά το απόγευμα η Aemet μείωσε το επίπεδο των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από το «κόκκινο» στο «πορτοκαλί» και για τα δύο νησιά.
Η κακοκαιρία αυτή σημειώθηκε περίπου έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες του Οκτωβρίου του 2024 στη Βαλένθια, όπου έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 230 άνθρωποι.
