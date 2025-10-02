Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Ίμπιζα - Πώς πνίγηκε μέσα σε ένα 24ωρο
Εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου δείχνουν αυτοκίνητα βυθισμένα, δρόμους-ποτάμια και πολυτελή ξενοδοχεία πλημμυρισμένα
Η καταιγίδα Gabrielle έφερε τεράστιες ποσότητες υγρασίας από τη Μεσόγειο και τις εγκλώβισε πάνω από τις Βαλεαρίδες, με αποτέλεσμα δρόμοι να μετατραπούν σε ποτάμια και υποδομές να λυγίσουν.
Οι εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου δείχνουν αυτοκίνητα βυθισμένα μέχρι τα παράθυρα, τουρίστες να εγκαταλείπουν βιαστικά τον κεντρικό αυτοκινητόδρομο για να προλάβουν πεζή τις πτήσεις τους και πολυτελή ξενοδοχεία να γεμίζουν νερά.
@sergioo_tr
Ibiza, 30/09/2025 🚨 Fuertes lluvias en Ibiza 💧 Evita desplazamientos innecesarios 🚗 No cruces zonas inundadas 📲 Sigue info oficial 📞 Llama al 112 en caso de emergencia ⚠️ Cuídate y cuida a los demás #ibiza #parati #zybca #foryou♬ sonido original - .
Στο ιστορικό Pacha, δίπλα στη μαρίνα, μέρος της οροφής κατέρρευσε, με το προσωπικό να προσπαθεί απεγνωσμένα να συγκρατήσει τις διαρροές, ενώ το αεροδρόμιο της Ίμπιζα παρουσίασε σοβαρά προβλήματα με τα όμβρια να τρέχουν από την οροφή.
@bbcnews
Local authorities have requested military assistance from mainland Spain. #Ibiza #Spain #Flooding #BBCNews♬ original sound - BBC News - BBC News
Οι αρχές αναγκάστηκαν να αναβαθμίσουν τον συναγερμό από πορτοκαλί σε κόκκινο, ενώ ενεργοποιήθηκε το ειδικό σχέδιο INUNBAL για τις πλημμύρες. Στρατιώτες, αστυνομικοί και πυροσβέστες κατέφθασαν από τη Μαγιόρκα και τη Βαλένθια, μαζί με ελικόπτερα και ειδικές μονάδες καταστροφών.
@jen_pratt_
#nothingbeatsajet2busdriver #emiliobusdriveribiza #ibizafloods @jet2 Absolute legend of a jet2 bus driver coming to rescue us from Grand Palladium hotels Ibiza this morning and getting us to the airport in time - no other transfers were even trying - fair play Jet2- your people delivered 💪🏼😎 - ps - give Emilio a raise 😄💕 #repost #viral♬ Jet2 Advert - ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧
Μέσα σε ένα 24ωρο, η Guardia Civil διέσωσε 148 ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί σε σπίτια και οχήματα.Πέρα από τον όγκο της βροχής, τα ισπανικά μέσα επισημαίνουν και την ανεπάρκεια των υποδομών. Τα συστήματα αποστράγγισης δεν μπόρεσαν να αντέξουν τον τεράστιο όγκο του νερού, με αποτέλεσμα οι δρόμοι και τα υπόγεια να πλημμυρίσουν μέσα σε λίγα λεπτά. Η ίδια η UME (Unidad Militar de Emergencias) τόνισε πως η ένταση της βροχής σε συνδυασμό με την αδυναμία απορροής επιδείνωσε τις καταστροφές.
@gabestewartt
That emergency alert sent my head for 6. #ibiza #ibiza2025 #ibizaweather #floods♬ No Hesitating - Joe Rolét & Joe Rolet
Η κλιματική διάσταση επίσης μπαίνει στο τραπέζι. Η El País σημειώνει ότι η θερμότερη θάλασσα και η αυξημένη υγρασία στη Μεσόγειο ενισχύουν φαινόμενα σαν την καταιγίδα Gabrielle, τα οποία γίνονται όλο και συχνότερα στην Ισπανία. Για τον λόγο αυτόν, οι τοπικές αρχές σκοπεύουν να ζητήσουν την κήρυξη της Ίμπιζα ως «περιοχής καταστροφής».Από τον παράδεισο του clubbing, το νησί βρέθηκε ξαφνικά να παλεύει με έναν εφιάλτη πλημμυρών. Και όπως δείχνουν τα στοιχεία, ο συνδυασμός ακραίων καιρικών συνθηκών με την ευαλωτότητα των υποδομών ήταν αυτός που «έπνιξε» την Ίμπιζα.
