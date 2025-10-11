Τέσσερις νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς μετά από αγώνα λυκείου στο Μισισίπι
Τέσσερις νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς μετά από αγώνα λυκείου στο Μισισίπι

Η ένοπλη επίθεση συνέβη σε κεντρικό δρόμο - Δεν υπάρχουν ύποπτοι υπό κράτηση και η έρευνα συνεχίζεται

Τέσσερις νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς μετά από αγώνα λυκείου στο Μισισίπι
Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 12 άλλα τραυματίστηκαν σε πυροβολισμό που σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στο Λίλαντ του Μισισιπή στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο δήμαρχος του Λίλαντ, Τζον Λι, δήλωσε στο CBS News ότι ο πυροβολισμός σημειώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα και ότι τέσσερα από τα τραυματισμένα άτομα μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε τοπικά νοσοκομεία. Δεν υπάρχουν άμεσες πληροφορίες για την κατάστασή τους. Δεν υπάρχουν ύποπτοι υπό κράτηση και η έρευνα συνεχίζεται.



Η ένοπλη επίθεση συνέβη σε κεντρικό δρόμο, είπε ο δήμαρχος. Οι άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην πόλη για τον αγώνα της ομάδας Λίλαντ Χάι Σκολ, πρόσθεσε. Η ιστοσελίδα του σχολικού διαμερίσματος της Λίλαντ δείχνει ότι η Λίλαντ Χάι Σκολ επρόκειτο να παίξει έναν αγώνα εναντίον της Τσάρλεστον Χάι Σκολ.



Η Λίλαντ είναι μια μικρή πόλη στην κομητεία Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2020, ο πληθυσμός της ήταν περίπου 4.000 κάτοικοι.

