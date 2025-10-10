Έξι στους 10 νοσηλευτές έχουν χορηγήσει λάθος φάρμακο - Έντεκα σοβαρά περιστατικά σε νοσοκομεία του ΕΣΥ το 2025

Οι ειδικοί ζητούν πρότυπη εθνική διαδικασία αναφοράς και παρακολούθησης λαθών, με ευθύνη του Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ), καθώς και ψηφιακά εργαλεία ελέγχου που θα μειώνουν τα περιθώρια ανθρώπινου λάθους. «Όταν οι πληροφορίες διασταυρώνονται ψηφιακά, δεν μπορεί να γίνει λάθος χορήγηση φαρμάκου», λέει ο Σουλιώτης, προσθέτοντας πως «το ζητούμενο είναι ένα σύστημα με δεύτερες και τρίτες δικλίδες ασφαλείας».