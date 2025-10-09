Πονοκέφαλος για την Ευρώπη η προστασία των εγκαταστάσεων από τις πτήσεις των drones

Η πτώση ενός drone μπορεί να προκαλέσει ζημιές. Η κατάρριψή του με πυροβόλο όπλο απαιτεί την δημιουργία ενός τείχους από σφαίρες, όπως κάνουν οι ουκρανοί στρατιώτες κατά των ρωσικών drones.«Είναι πολύ δύσκολο να πλήξεις ένα εναέριο drone», λέει ένας ναύτης γαλλικής φρεγάτας κατά τη διάρκεια ναυτικής άσκησης στη Μεσόγειο. Το όπλο του έχει βεληνεκές 900 μέτρων κατά drone και πυροβολεί 500 βολές το λεπτό. Σε αυτές περιλαμβάνονται τροχιοδεικτικές σφαίρες που επιτρέπουν την προσαρμογή των ριπών στον στόχο. Ενας αστυνομικός με ένα τέτοιο όπλο επ' ώμου θα συναντούσε περισσότερες δυσκολίες .