Μέση Ανατολή: Δεν προβλέπεται η παράδοση των σορών των αδερφών Σινουάρ, λένε οι Ισραηλινοί
Οι Γιαχία και Μοχάμεντ Σινουάρ σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα την τελευταία διετία - Η Χαμάς ζητά επιτακτικά την παράδοσή τους, ΗΠΑ, Κατάρ και Αίγυπτος την πιέζουν να κάνει πίσω
Οι σοροί των δολοφονημένων στρατιωτικών ηγετών της Χαμάς, Γιαχιά και Μοχάμεντ Σινουάρ, δεν αναμένεται να παραδοθούν από το Ισραήλ στην παλαιστινιακή οργάνωση - παρά τις πιέσεις που ασκεί - στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, όπως δήλωσε στο CNN Ισραηλινός αξιωματούχος που είναι εξοικειωμένος με το θέμα.
Ο Γιαχία Σινουάρ αποτέλεσε τον πλέον καταζητούμενο άνδρα για τους Ισραηλινούς μετά την οργάνωση της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου του 2023 εναντίον τους. Σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2024.
Ο μικρότερος αδελφός του, Μοχάμεντ, τον διαδέχθηκε ως στρατιωτικός ηγέτης του ένοπλου τμήματος της Χαμάς, των Ταξιαρχιών Αλ-Κασάμ, πριν σκοτωθεί και αυτός φέτος από τις IDF. Η σορός του ανακτήθηκε από τον ισραηλινό στρατό τον Ιούνιο.
Το Ισραήλ έχει θέσει ως «κόκκινη γραμμή» την παράδοση των συγκεκριμένων σορών και το CNN σημειώνει πως ΗΠΑ - Αίγυπτος και Κατάρ πιέζουν την Χαμάς να αποσύρει το συγκεκριμένο αίτημα.
