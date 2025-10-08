Τι ζητάει η Χαμάς για να εγκρίνει την απελευθέρωση των ομήρων
Τι ζητάει η Χαμάς για να εγκρίνει την απελευθέρωση των ομήρων
Στην Αίγυπτο από σήμερα οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ για να πιέσουν για τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς
Να συμπεριλάβει στις ανταλλαγές όχι μόνο κρατούμενους αλλά και τις σορούς των αδελφών Γιαχία και Μοχάμαντ Σινουάρ, οι οποίοι σκοτώθηκαν στη Γάζα, ζητά η Χαμάς από το Ισραήλ στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις, προκειμένου να προχωρήσει στην ανταλλαγή με τους 48 ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται από ένοπλες οργανώσεις.
Η απαίτηση αυτή, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal, έχει τεθεί και στο παρελθόν από την παλαιστινιακή οργάνωση, ωστόσο το Ισραήλ την έχει απορρίψει κατηγορηματικά. Οι Σίνουαρ, που θεωρούνταν ηγετικά στελέχη του ένοπλου τμήματος της οργάνωσης, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας και οι σοροί τους παραμένουν υπό τον έλεγχο των ισραηλινών αρχών.
Παράλληλα, η Χαμάς δήλωσε ότι αντάλλαξε κατάλογο με τα ονόματα Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστίνιων φυλακισμένων οι οποίοι θα αφεθούν ελεύθεροι στο πλαίσιο συμφωνίας ανταλλαγής και ότι είναι αισιόδοξη για τις συνομιλίες στην Αίγυπτο.
Με βάση το σχέδιο ειρήνης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η Χαμάς θα απελευθέρωνε τους εναπομείναντες 48 ομήρους μέσα σε 72 ώρες από την τελική συμφωνία. Από αυτούς, εκτιμάται ότι περίπου 20 είναι ακόμη ζωντανοί. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα προχωρούσε στην απελευθέρωση 250 Παλαιστινίων που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης, 1.700 κατοίκων της Γάζας που έχουν συλληφθεί από τις 7 Οκτωβρίου – ημερομηνία της επίθεσης που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα – καθώς και στην επιστροφή των σορών 15 Παλαιστινίων για κάθε Ισραηλινό όμηρο που έχει χάσει τη ζωή του.
Οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο πραγματοποιούνται μέσω μεσολάβησης, χωρίς άμεση επαφή μεταξύ των δύο πλευρών, και φιλοξενούνται στην Αίγυπτο. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο, με την Ουάσιγκτον να έχει από σήμερα πιο ενεργό ρόλο (έφτασαν οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ) και να πιέζει για άμεση συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε προσωρινή κατάπαυση του πυρός και, στη συνέχεια, σε πιο μόνιμη λύση για τη Γάζα.
Ειδήσεις σήμερα:
Γέμισε το TikTok με ΑΙ βίντεο που δείχνουν ηλικιωμένους να «συλλαμβάνονται» από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ
Σε κρίσιμη κατάσταση η Γερμανίδα δήμαρχος μετά τις 13 μαχαιριές που δέχθηκε - Κύρια ύποπτη η 17χρονη κόρη της
Τροχαίο δυστύχημα στο Μενίδι - 46 χρονών η οδηγός που σκοτώθηκε μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου της
Η απαίτηση αυτή, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal, έχει τεθεί και στο παρελθόν από την παλαιστινιακή οργάνωση, ωστόσο το Ισραήλ την έχει απορρίψει κατηγορηματικά. Οι Σίνουαρ, που θεωρούνταν ηγετικά στελέχη του ένοπλου τμήματος της οργάνωσης, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας και οι σοροί τους παραμένουν υπό τον έλεγχο των ισραηλινών αρχών.
🚨 Breaking: Drone footage of last moments of Sinwar, before a sniper blew up his brain 👇 pic.twitter.com/WmyNo1HDmj— Dr. Eli David (@DrEliDavid) October 17, 2024
Παράλληλα, η Χαμάς δήλωσε ότι αντάλλαξε κατάλογο με τα ονόματα Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστίνιων φυλακισμένων οι οποίοι θα αφεθούν ελεύθεροι στο πλαίσιο συμφωνίας ανταλλαγής και ότι είναι αισιόδοξη για τις συνομιλίες στην Αίγυπτο.
Με βάση το σχέδιο ειρήνης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η Χαμάς θα απελευθέρωνε τους εναπομείναντες 48 ομήρους μέσα σε 72 ώρες από την τελική συμφωνία. Από αυτούς, εκτιμάται ότι περίπου 20 είναι ακόμη ζωντανοί. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα προχωρούσε στην απελευθέρωση 250 Παλαιστινίων που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης, 1.700 κατοίκων της Γάζας που έχουν συλληφθεί από τις 7 Οκτωβρίου – ημερομηνία της επίθεσης που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα – καθώς και στην επιστροφή των σορών 15 Παλαιστινίων για κάθε Ισραηλινό όμηρο που έχει χάσει τη ζωή του.
Οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο πραγματοποιούνται μέσω μεσολάβησης, χωρίς άμεση επαφή μεταξύ των δύο πλευρών, και φιλοξενούνται στην Αίγυπτο. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο, με την Ουάσιγκτον να έχει από σήμερα πιο ενεργό ρόλο (έφτασαν οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ) και να πιέζει για άμεση συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε προσωρινή κατάπαυση του πυρός και, στη συνέχεια, σε πιο μόνιμη λύση για τη Γάζα.
Ειδήσεις σήμερα:
Γέμισε το TikTok με ΑΙ βίντεο που δείχνουν ηλικιωμένους να «συλλαμβάνονται» από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ
Σε κρίσιμη κατάσταση η Γερμανίδα δήμαρχος μετά τις 13 μαχαιριές που δέχθηκε - Κύρια ύποπτη η 17χρονη κόρη της
Τροχαίο δυστύχημα στο Μενίδι - 46 χρονών η οδηγός που σκοτώθηκε μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα