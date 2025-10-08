Επίθεση στο αυτοκίνητο του προέδρου του Ισημερινού - Για απόπειρα δολοφονίας κάνει λόγο η κυβέρνηση, δείτε βίντεο
 Ο Ντανιέλ Νομπόα δεν τραυματίστηκε - Οι αρχές προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα λιθοβολήθηκε από όχλο που το περικύκλωσε καθώς έφθανε σε εκδήλωση στην επαρχία Κανιάρ.



Η υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ινές Μανσάνο ανέφερε πως το αυτοκίνητο του Νομπόα έφερε «σημάδια από σφαίρες» και έκανε λόγο για «απόπειρα δολοφονίας» του προέδρου.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού δεν τραυματίστηκε κατά την επίθεση.



Ένα βίντεο από το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου που δημοσιεύθηκε από την προεδρία έδειχνε ανθρώπους να πετούν πέτρες στο πλάι του δρόμου και σημάδια θραύσης στο παράθυρο του αυτοκινήτου. Μια άλλη εικόνα που δημοσιεύθηκε από την προεδρία έδειχνε ένα αυτοκίνητο με σπασμένα παράθυρα και σπασμένο παρμπρίζ.

Κλείσιμο
Οι αρχές προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις. «Σε βάρος των συλληφθέντων θα ασκηθεί δίωξη για τρομοκρατία και απόπειρα δολοφονίας», υπογραμμίζεται σε ανάρτηση της προεδρίας του Ισημερινού στην πλατφόρμα Χ.



«Παρά την επίθεση μιας ομάδας στην προεδρική αυτοκινητοπομπή στο Κανιάρ, η οποία κατευθυνόταν να ανακοινώσει την κατασκευή μιας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων αξίας 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων στην επαρχία, η οποία θα ωφελήσει 26.000 κατοίκους, για την παράδοση του συστήματος αποχέτευσης Sigsihuayco αξίας 891.000 δολαρίων και για την παράδοση της συμφωνίας χρηματοδότησης για την κατασκευή του συστήματος αποχέτευσης Quilloac αξίας 815.000 δολαρίων, οι αποσταθεροποιητές δεν κατάφεραν να σταματήσουν την Εθνική Κυβέρνηση.

Ακολουθώντας εντολές ριζοσπαστικοποιημένων, επιτέθηκαν στην προεδρική αυτοκινητοπομπή. Προσπάθησαν να αποτρέψουν, με τη βία, την παράδοση ενός έργου που αποσκοπούσε στη βελτίωση της ζωής μιας κοινότητας. Κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και δεν μπορούν να μας σταματήσουν: να φτάσουμε σε κάθε γωνιά της χώρας, όπου οι οικογένειες χρειάζονται δημόσια έργα, υπηρεσίες και την παρουσία του Προέδρου τους. Όλοι οι συλληφθέντες θα διωχθούν για τρομοκρατία και απόπειρα δολοφονίας», αναφέρει χαρακτηριστικά η προεδρία του Εκουαδόρ.




