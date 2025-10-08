Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Επίθεση στο αυτοκίνητο του προέδρου του Ισημερινού - Για απόπειρα δολοφονίας κάνει λόγο η κυβέρνηση, δείτε βίντεο
Ο Ντανιέλ Νομπόα δεν τραυματίστηκε - Οι αρχές προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις
#ATENCIÓN El Gobierno Nacional denunció una tentativa de asesinato contra el presidente Daniel Noboa tras un ataque de un grupo a la caravana presidencial en #Cañar.— Hoy en Imbabura (@ImbaburaHoy) October 7, 2025
Hasta el momento se registran cinco detenidos que serán procesados por terrorismo e intento de asesinato. pic.twitter.com/8TBdBiaAIj
Η υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ινές Μανσάνο ανέφερε πως το αυτοκίνητο του Νομπόα έφερε «σημάδια από σφαίρες» και έκανε λόγο για «απόπειρα δολοφονίας» του προέδρου.
Ο πρόεδρος του Ισημερινού δεν τραυματίστηκε κατά την επίθεση.
‼️#URGENTE— Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) October 7, 2025
En Coyoctor, #Cañar, manifestantes arrojaron piedras contra el convoy del presidente Daniel Noboa, quien visitó hoy esa provincia.
▶️ @Sanchezmendieta
pic.twitter.com/o2myjUA3c4
Ένα βίντεο από το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου που δημοσιεύθηκε από την προεδρία έδειχνε ανθρώπους να πετούν πέτρες στο πλάι του δρόμου και σημάδια θραύσης στο παράθυρο του αυτοκινήτου. Μια άλλη εικόνα που δημοσιεύθηκε από την προεδρία έδειχνε ένα αυτοκίνητο με σπασμένα παράθυρα και σπασμένο παρμπρίζ.
Οι αρχές προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις. «Σε βάρος των συλληφθέντων θα ασκηθεί δίωξη για τρομοκρατία και απόπειρα δολοφονίας», υπογραμμίζεται σε ανάρτηση της προεδρίας του Ισημερινού στην πλατφόρμα Χ.
A pesar del ataque de un grupo a la caravana presidencial en Cañar, que se dirigía a anunciar la construcción de la planta de tratamiento en la provincia por USD 4.5 millones que beneficiará a 26.000 habitantes, a entregar el sistema de alcantarillado de Sigsihuayco de USD… pic.twitter.com/VJQIymtjwf— Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) October 7, 2025
«Παρά την επίθεση μιας ομάδας στην προεδρική αυτοκινητοπομπή στο Κανιάρ, η οποία κατευθυνόταν να ανακοινώσει την κατασκευή μιας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων αξίας 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων στην επαρχία, η οποία θα ωφελήσει 26.000 κατοίκους, για την παράδοση του συστήματος αποχέτευσης Sigsihuayco αξίας 891.000 δολαρίων και για την παράδοση της συμφωνίας χρηματοδότησης για την κατασκευή του συστήματος αποχέτευσης Quilloac αξίας 815.000 δολαρίων, οι αποσταθεροποιητές δεν κατάφεραν να σταματήσουν την Εθνική Κυβέρνηση.
Ακολουθώντας εντολές ριζοσπαστικοποιημένων, επιτέθηκαν στην προεδρική αυτοκινητοπομπή. Προσπάθησαν να αποτρέψουν, με τη βία, την παράδοση ενός έργου που αποσκοπούσε στη βελτίωση της ζωής μιας κοινότητας. Κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και δεν μπορούν να μας σταματήσουν: να φτάσουμε σε κάθε γωνιά της χώρας, όπου οι οικογένειες χρειάζονται δημόσια έργα, υπηρεσίες και την παρουσία του Προέδρου τους. Όλοι οι συλληφθέντες θα διωχθούν για τρομοκρατία και απόπειρα δολοφονίας», αναφέρει χαρακτηριστικά η προεδρία του Εκουαδόρ.
