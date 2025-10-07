Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Σε κόκκινο συναγερμό η Ρουμανία λόγω των βροχοπτώσεων - Κλείνουν εκατοντάδες σχολεία
Αναμένονται βροχοπτώσεις που μπορεί να φθάσουν τα 80-100 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο
Οι αρχές της Ρουμανίας αποφάσισαν να κλείσουν αύριο, Τετάρτη, εκατοντάδες σχολεία στην πρωτεύουσα, το νότιο και το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας --περιοχές που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό λόγω ενός πολύ σφοδρού επεισοδίου βροχόπτωσης που αναμένεται από σήμερα το βράδυ.
"Αναμένονται βροχοπτώσεις που μπορεί να φθάσουν τα 80-100 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο και στις απομονωμένες περιοχές η ποσότητα του νερού μπορεί να φθάσει τα 120-140 l/m²", δήλωσε σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο συνέστησε στους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις καθόλη τη διάρκεια του συναγερμού.
Οι δήμαρχοι ορισμένων κοινοτήτων, οι οποίες βρίσκονται σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, άρχισαν να ετοιμάζουν σάκους άμμου για την πρόληψη των πλημμυρών.
"Προτεραιότητά μας είναι να καθησυχάσουμε τους κατοίκους, να τους πούμε ότι δεν κινδυνεύουν, να διασφαλίσουμε ότι το Βουκουρέστι δεν θα παραλύσει και να μην υπάρχει βιασύνη για να πάνε να πάρουν τα παιδιά από το σχολείο και να τα γυρίσουν στο σπίτι", δήλωσε ο προσωρινός δήμαρχος Στελιάν Μπουτζντουβεάνου στους δημοσιογράφους σήμερα το απόγευμα.
Η Ρουμανία αντιμετώπισε πλημμύρες το καλοκαίρι, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή τριών ανθρώπων στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.
Ο πρόεδρος Νικούσορ Νταν είχε δηλώσει τότε ότι αυτά τα "δραματικά γεγονότα" δείχνουν τη σημασία των "βιώσιμων επενδύσεων στην πρόληψη και την προστασία κατά των κλιματικών κινδύνων"
Οι βροχοπτώσεις τείνουν να γίνονται πιο έντονες λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, σύμφωνα με τους ειδικούς.
Την περασμένη εβδομάδα, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη γειτονική Βουλγαρία μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την ακτή της Μαύρης Θάλασσας.
